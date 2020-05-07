Анкваб обсудил проблему незаконного получения российских пенсий с представителем ПФР

По данным Пенсионного фонда России, в бюджет фонда из Абхазии необходимо вернуть переплаты на более, чем 15 миллионов рублей.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с представителем Пенсионного фонда России в Абхазии Элисо Гургулия, сообщается на сайте Кабмина республики.

Гургулия рассказала, что на сегодняшний день в Пенсионном фонде России числится 30 тысяч 719 человек граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии и получающих российскую пенсию.

"Некоторым получателям начисление российской пенсии приостановлено в связи с непрохождением процедуры установления факта нахождения в живых. Таких пенсионеров на сегодня 904. В это количество не вошли граждане, у которых время прохождения регистрации наступало с 1 марта по 31 мая. Для данной категории граждан срок прохождения процедуры продлен до 30 июня включительно. До этого срока пенсии выплачиваются", – сообщила Гургулия.

По данным отделения ПФ России в Абхазии, общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составляет свыше 600 человек.

"Проблема возврата незаконно полученных сумм – одна из самых актуальных в деятельности Пенсионного фонда РФ в Абхазии, которая требует тщательной проработки и постоянного контроля. ПФР может перечислять денежные средства по той или иной социальной выплате лицам, утратившим на нее право. К примеру, скончавшимся. Это в свою очередь влечет крупные суммы переплат, которые подлежат обязательному возмещению виновными лицами", – подчеркнула Гургулия.

Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет Пенсионного фонда России, на сегодня составляет свыше 15 миллионов рублей, сказала представитель ПФР.

Александр Анкваб отметил, что необходимо предпринимать все меры по выявлению незаконно полученных сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР. А для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.

"Такие суммы задолженностей могут влиять на утрату доверия между абхазской стороной и Пенсионным фондом России", – сказал Александр Анкваб.

Премьер-министр и представитель ПФР обсудили также некоторые вопросы технического характера: вопросы организации своевременного инкассирования банкоматов в районах республики в дни начисления пенсии, организации электронного документооборота с отделением ПФР в Сочи.

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