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Результат отрицательный: еще 34 человека проверили на COVID-19 в Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (425)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200507/1030079303/Rezultat-otritsatelnyy-esche-34-cheloveka-proverili-na-COVID-19-v-Abkhazii.html

За сутки в пункт карантина для граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, помещены еще 24 человека.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на COVID-19 в Абхазии прошли 34 человека, сообщает оперативный штаб республики по защите населения от коронавируса. У всех граждан не был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

"На сегодняшний день в гостинице "Айтар" в городе Сухум на карантине находятся 188 граждан, вернувшихся из-за рубежа", - отметили в штабе. 

Всего с начала пандемии в Абхазии новым типом инфекции заразились три человека. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае за последние сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших коронавирсом на Кубани на сегодняшний день составляет 1633 человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (425)


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