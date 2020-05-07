Результат отрицательный: еще 34 человека проверили на COVID-19 в Абхазии

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на COVID-19 в Абхазии прошли 34 человека, сообщает оперативный штаб республики по защите населения от коронавируса. У всех граждан не был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".
"На сегодняшний день в гостинице "Айтар" в городе Сухум на карантине находятся 188 граждан, вернувшихся из-за рубежа", - отметили в штабе.
Всего с начала пандемии в Абхазии новым типом инфекции заразились три человека. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае за последние сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших коронавирсом на Кубани на сегодняшний день составляет 1633 человека.
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