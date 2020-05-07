Коронавирус выявили еще у 99 жителей Кубани

Общее число заболевших коронавирсом в Краснодарском крае на сегодняшний день составляет 1633 человека, из них 94 ребенка.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 99 новых случаев коронавируса.

"33 новых случая выявлено в Краснодаре, 15 – в Апшеронском районе, в том числе подросток 14 лет. Девять случаев зафиксировано в Кавказском районе, в их числе дети 8 и 12 лет. По четыре заболевших – в Сочи, среди них дети 9 и 17 лет, Северском и Усть-Лабинском районах. По три случая – в Крымском и Калининском районах, по два – в Новороссийске, Горячем Ключе, Гулькевичском, Щербиновском, Кущевском, Староминском и Белореченском районах. В последнем муниципалитете заболел пятилетний ребенок. По одному заболевшему – в Геленджике, Темрюкском, Тихорецком, Отрадненском, Лабинском, Каневском, Динском, Славянском, Ейском, Курганинском районах", - говорится в сообщении на сайте администрации Кубани.

Возраст пациентов от 5 до 89 лет. Среди пациентов 44 мужчины и 55 женщин.

По последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике не выявлено новых случаев заболевания инфекцией, за прошедшие сутки в Абхазии на коронавирус был проверен 31 человек. Все тесты дали отрицательный результат.