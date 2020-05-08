Посетителей просят иметь при себе медицинскую маску и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию из-за угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Консульский отдел посольства России в Абхазии возобновит прием посетителей с 12 мая, об этом сообщается на странице дипведомства в Facebook.

Отмечается, что выдача готовых российских загранпаспортов будет производиться ежедневно с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00, в пятницу до 16:45.

Консульский отдел будет принимать анкеты на оформление пятилетних загранпаспортов в период с 12 мая по 2 июня, согласно установленному посольством графику.

Подробную информацию можно получить по телефону +7 (840) 226-03-91 или же по электронной почте rusembsukhum@mail.ru.

Консульский отдел российского посольства в Абхазии прекратил прием посетителей 30 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и введением властями республики карантинных мер.

Всего с начала пандемии в Абхазии коронавирус был диагностирован у троих человек. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

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