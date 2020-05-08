Под музыку: российские военные проедут маршем по городам Абхазии 9 мая

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне совершат марш на автомобилях по городам Абхазии под песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
По главным улицам республики проедут грузовые автомобили КамАЗ и Урал с военнослужащими в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, Знаменем Победы и российским флагом.
Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен "Жди меня", "В лесу прифронтовом", "Вечер на рейде", "День Победы", "Вот солдаты идут" и другие.
Военнослужащие также поздравят ветеранов и возложат цветы к памятникам и мемориальным комплексам погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Читайте также: