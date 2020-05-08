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Под музыку: российские военные проедут маршем по городам Абхазии 9 мая

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (120)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200508/1030083626/Rossiyskie-voennye-proedut-9-maya-po-gorodam-Abkhazii-pod-pesni-voennykh-let.html

Праздничные мероприятия и акции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Абхазии отменены из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с угрозой распространения коронавируса.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне совершат марш на автомобилях по городам Абхазии под песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По главным улицам республики проедут грузовые автомобили КамАЗ и Урал с военнослужащими в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, Знаменем Победы и российским флагом.

Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен "Жди меня", "В лесу прифронтовом", "Вечер на рейде", "День Победы", "Вот солдаты идут" и другие.

Военнослужащие также поздравят ветеранов и возложат цветы к памятникам и мемориальным комплексам погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (120)


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