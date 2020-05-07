Бжания и Путин поздравили друг друга и народы Абхазии и России с 75-й годовщиной Победы

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президенты Абхазии и России поздравили друг друга и граждан двух стран с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Аслана Бжания.
"Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Абхазии с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая этот славный праздник, мы отдаем дань глубокого уважения подвигу наших отцов и дедов, проявивших беспримерное мужество и героизм в борьбе с нацизмом", - говорится в поздравлении Путина.
Российский президент выразил уверенность, "что традиции дружбы и взаимовыручки, заложенные старшими поколениями в суровые военные годы, будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между нашими странами, помогут совместно противостоять таким угрозам и вызовам, как пандемия коронавируса".
Путин также попросил Бжания передать всем ветеранам и труженикам тыла, проживающим в Республике Абхазия, искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.
Аслан Бжания в свою очередь поздравил российского лидера с годовщиной Победы.
"День Победы, 9 Мая – это праздник, олицетворяющий торжество справедливости. Это день не только нашей всеобщей радости, но и день памяти воинов-освободителей, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной войны. Бессмертен подвиг миллионов советских граждан, спасших мир от фашизма ценой колоссальных жертв и тяжелых испытаний. Героизм наших отцов и дедов, вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне, является прочной основой дружбы народов Абхазии и России", - говорится в поздравлении Бжания.
Президент Абхазии пожелал российскому коллеге и всему братскому российскому народу мирного неба, добра и благополучия".
Он также передал поздравления и наилучшие пожелания ветеранам Великой Отечественной.
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