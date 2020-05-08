СУХУМ, 8 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Астанда Таркил возглавила Управление образования администрации Сухума, сообщили Sputnik в пресс-службе администрации столицы.
Нового руководителя коллективу представил и.о. главы администрации Сухума Беслан Эшба в пятницу 8 мая.
Астанда Таркил и ранее возглавляла Управление образования столицы, с 2007 по 2014 годы. В 2014 году на ее место была назначена Людмила Адлейба.
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