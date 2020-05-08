Астанда Таркил возглавила Управление образования администрации Сухума

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Праздник в новом формате: как пройдет День Победы в Абхазии Праздничные мероприятия и акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отменены или изменили формат из-за угрозы распространения коронавируса. 110

Президент Абхазии поздравил ветеранов с 75-летием Победы По поручению Бжания, в День Победы с соблюдением санитарных норм каждого ветерана посетят и поздравят представители руководства Абхазии, администраций городов и районов. 165