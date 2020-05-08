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Администрация города Сухум

Астанда Таркил возглавила Управление образования администрации Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200508/1030083923/Astanda-Tarkil-vozglavila-Upravlenie-obrazovaniya-administratsii-Sukhuma.html

Пост начальника Управления образования столичной администрации с 2014 года занимала Людмила Адлейба.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Астанда Таркил возглавила Управление образования администрации Сухума, сообщили Sputnik в пресс-службе администрации столицы. 

Нового руководителя коллективу представил и.о. главы администрации Сухума Беслан Эшба в пятницу 8 мая.

Астанда Таркил и ранее возглавляла Управление образования столицы, с 2007 по 2014 годы. В 2014 году на ее место была назначена Людмила Адлейба. 

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