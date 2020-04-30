Одиннадцать назначений за неделю: как формируется новая исполнительная власть Абхазии

О том, какие назначения уже успел сделать президент Аслан Бжания на новом посту и как меняется персональный состав исполнительной власти Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

23 апреля новый президент Абхазии Аслан Бжания официально вступил в должность главы государства. В первую очередь он назначил глав правительства и Администрации президента и утвердил новую структуру Кабинета министров.

Премьер-министром республики стал Александр Анкваб. Приказ президент подписал 24 апреля. Пожалуй, это самое ожидаемое назначение - еще во время предвыборной кампании Бжания открыто заявлял об этом.

Ранее пост премьера занимал Валерий Бганба, который был назначен на эту должность экс-президентом Раулем Хаджимба в 2018 году после трагической гибели премьер-министра Геннадия Гагулия.

Администрацию президента возглавил экс-кандидат в президенты, лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния. Его предшественником был Беслан Барциц, который ушел в отставку после того, как экс-президент Рауль Хаджимба оставил свой пост.

После первых двух назначений последовали четыре дня затишья. Однако уже 28 апреля Аслан Бжания подписал указы о двух назначениях: первым вице-премьером - Беслана Джопуа и вице-премьером и министром финансов - Владимира Делба, который сменил на этой должности Джансуха Нанба.

29 апреля главой Министерства социального обеспечения и демографической политики стал Руслан Аджба. Он занимал этот пост еще до расформирования ведомства и присоединения его к Минздраву в 2019 году.

МЧС вновь возглавил Лев Квициния. Сохранил пост главы Министерства здравоохранения и Тамаз Цахнакия.

30 апреля грянули новые назначения. Министром внутренних дел стал депутат Народного Собрания Дмитрий Дбар. Ранее ведомство возглавлял Раули Смыр, который был назначен на эту должность экс-президентом Раулем Хаджимба в декабре 2019 года после громкого убийства в центре Сухума и последовавшей за этим отставкой бывшего министра внутренних дел Гарри Аршба.

Исполняющим обязанности администрации города Сухум назначен экс-вице-премьер Беслан Эшба. До него и.о. главы столицы был Кан Кварчия, который всего несколько дней назад заявлял о том, что не планирует оставлять пост по собственному желанию.

По указу Бжания, был назначен и исполняющий обязанности главы Гагрского района. Им стал депутат Юрий Хагуш. Ранее пост занимал Владимир Джения.

А вот министр по налогам и сборам Даур Курмазия сохранил свой пост.

Произошедшие назначения - начало формирования новой исполнительной власти Абхазии. Согласно структуре Кабинета министров, которая была утверждена Бжания после вступления в должность, в правительстве всего 14 министерств, восемь Госкомитетов и столько же Госуправлений.

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