Праздник в новом формате: как пройдет День Победы в Абхазии

Праздничные мероприятия и акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отменены или изменили формат из-за угрозы распространения коронавируса.

О том, как Абхазия будет отмечать юбилей Победы в Великой Отечественной войне, кто лично поздравит ветеранов, и какие проекты будут реализованы в режиме онлайн, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Поздравить каждого

Традиционный праздничный парад 9 мая отменен из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Однако, по решению руководства республики, каждого ветерана персонально поздравят главы администраций.

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба лично поздравит несколько ветеранов Великой Отечественной войны в Сухуме и Очамчырском районе, об этом он рассказал корреспонденту Sputnik.

"Планирую посетить несколько наших ветеранов и поблагодарить их за все то, что они сделали для нас, тогдашней общей страны и в том числе для нашей родины", - поделился он.

Помимо теплых слов и пожеланий, вице-президент передаст ветеранам подарки в виде конвертов с деньгами от абхазского и российского государств.

Напомним, что по распоряжению бывшего премьер-министра республики Валерия Бганба, ветераны, на которых не распространяются единовременные российские выплаты в размере 75 тысяч рублей, получат выплаты от правительства Абхазии в размере 50 тысяч рублей.

Сорванные планы

В День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в частях и подразделениях Министерства обороны Абхазии пройдут торжественные построения личного состава, министр обороны Мираб Кишмария поздравит ветеранов войны с праздником через СМИ, рассказал пресс-секретарь Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

Он также отметил, что еще до принятия правительством мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Министерство обороны готовилось к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Был определен план мероприятий на 9 Мая, но его пришлось пересмотреть из-за ограничительных мер.

На набережной Махаджиров должен был состояться торжественный марш, уточнил Джоджуа.

Несмотря на это, добавил он, ведомство продолжает проекты, приуроченные ко Дню Победы.

В их число входят сбор и обработка материалов для увековечивания памяти ветеранов войны из Абхазии, проект "Книга памяти", осуществляемый совместно с Русским обществом Абхазии, Музеем Боевой Славы имени первого президента республики Владислава Ардзинба и Агентством правительственных связей.

Также продолжается работа по проекту "Возвращение имени", направленному на поиск пропавших в годы войны солдат. В нем принимают активное участие курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища.

В Великой Отечественной войне Абхазия потеряла 17 тысяч 430 человек. Проникнуть на территорию страны солдаты фашистской Германии неоднократно пытались через горные перевалы, но сделать это им не удалось благодаря самоотверженности защитников Родины.

По словам руководителя представительства Россотрудничества в республике Вадима Чеха, возглавляемая им организация проводит много мероприятий, посвященных Дню Победы 9 Мая, но в этом году их были вынуждены перевести в онлайн формат.

"Новые вызовы предполагают переформатирование мероприятий и различных проектов. Например, акция "Георгиевская ленточка" ориентирована в первую очередь на тех, кто сейчас находится на переднем крае – это медики, милиционеры, работники организаций жизнеобеспечения, волонтеры. Акция "Бессмертный полк" проводится в виртуальном формате", - сказал он.

Для того, чтобы стать участником этой акции желающим нужно отправить на почту Россотрудничества фотографию участника Великой Отечественной войны, краткую его биографию, включающую информацию о месте службы и наградах, если есть об этом данные. Все эти снимки будут выложены не только на сайте Россотрудничества, но и на сайте "Дорога памяти" Министерства обороны России в рамках общего проекта "Бессмертный полк без границ", реализуемого Всемирным конгрессом русских соотечественников.

9 мая Россотрудничество совместно с Федерацией шахмат Абхазии организует виртуальный шахматный турнир. В соревнованиях уже зарегистрировалось около 20 человек. Результаты будут опубликованы на сайте организации. Какой будет главный приз, организаторы турнира пока решили оставить в секрете.

Чеха подчеркнул, что юбилей Победы Россотрудничество будет праздновать в течение всего 2020 года. В июне запланирован митинг у памятника Неизвестному солдату в Сухуме, в сентябре должна состояться презентация творческих работ учеников местных школ, также в течение года пройдут конкурсы студенческих научных работ, конференции и викторины.

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