Главы правительств Абхазии и России поздравили друг друга с 75-летием Победы

В этом году праздничные мероприятия во многих странах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесены в связи с пандемией коронавируса.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и глава правительства России Михаил Мишустин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Великой Победы, об этом сообщается на сайте Кабмина республики.

Михаил Мишустин пожелал проживающим в Абхазии ветеранам и труженикам тыла здоровья, благополучия и долгих лет.

Он также выразил уверенность, что "братство российского и абхазского народов, закаленное в годы военных испытаний, будет надежной основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Абхазией".

Александр Анкваб в свою очередь поблагодарил правительство России за заботу о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии.

"Несомненно, что основная тяжесть в войне выпала на долю русского солдата, с которым плечом к плечу сражались более 55 тысяч бойцов из Абхазии", - говорится в поздравлении в адрес председателя правительства России.

Анкваб подчеркнул важность бескомпромиссного противостояния фальсификации самой масштабной войны в истории человечества.

Ранее поздравлениями в адрес двух народов обменялись главы России и Абхазии, Владимир Путин и Аслан Бжания.

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