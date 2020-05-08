Сухумский центральный рынок может заработать в обычном режиме

Администрацией центрального рынка Сухума установлены рабочие дни с пятницы по воскресенье, с 6:00 до 16:00.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Дирекция Сухумского продуктового рынка совместно с администрацией столицы обязали сотрудников рынка носить защитные маски и перчатки во время работы, рассказал Sputnik директор рынка Алхас Гургулия.

"Ограничения по работе рынка три дня в неделю вызвали недовольство у работников рынка, они хотят, чтобы такие меры были сняты. Совместно с администрацией города в тестовом режиме мы ввели новые меры для сотрудников. Если они будут выполняться ближайшие три рабочих дня, то мы будем запрашивать, чтобы ограничения были сняты и мы могли работать каждый день", - объяснил он.

По словам Гургулия, каждое утро сотрудники администрации рынка будут измерять температуру работников, а затем выдавать им защитные маски и перчатки.

Контроль за соблюдением мер защиты будут исполнять сотрудники администрации рынка. Территория рынка разбита на шесть участков, за каждым участком будет закреплен контролер.

По решению властей Абхазии, с 20 апреля продовольственные рынки Абхазии могут работать три раза в неделю. Согласно решению премьер-министра Абхазии Александра Анкваб, ограничительные меры продлены до 15 мая. Сухумский продуктовый рынок работает с пятницы по воскресенье, с 6:00 до 16:00 часов.

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