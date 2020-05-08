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Сухумский центральный рынок может заработать в обычном режиме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (430)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200508/1030085400/Sukhumskiy-tsentralnyy-rynok-mozhet-zarabotat-v-obychnom-rezhime-.html

Администрацией центрального рынка Сухума установлены рабочие дни с пятницы по воскресенье, с 6:00 до 16:00. 

СУХУМ, 8 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Дирекция Сухумского продуктового рынка совместно с администрацией столицы обязали сотрудников рынка носить защитные маски и перчатки во время работы, рассказал Sputnik директор рынка Алхас Гургулия. 

"Ограничения по работе рынка три дня в неделю вызвали недовольство у работников рынка, они хотят, чтобы такие меры были сняты. Совместно с администрацией города в тестовом режиме мы ввели новые меры для сотрудников. Если они будут выполняться ближайшие три рабочих дня, то мы будем запрашивать, чтобы ограничения были сняты и мы могли работать каждый день", - объяснил он. 

По словам Гургулия, каждое утро сотрудники администрации рынка будут измерять температуру работников, а затем выдавать им защитные маски и перчатки. 

Контроль за соблюдением мер защиты будут исполнять сотрудники администрации рынка. Территория рынка разбита на шесть участков, за каждым участком будет закреплен контролер.

По решению властей Абхазии, с 20 апреля продовольственные рынки Абхазии могут работать три раза в неделю. Согласно решению премьер-министра Абхазии Александра Анкваб, ограничительные меры продлены до 15 мая. Сухумский продуктовый рынок работает с пятницы по воскресенье, с 6:00 до 16:00 часов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (430)


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