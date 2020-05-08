Показатели весенне-полевых работ в Абхазии превзошли результаты за прошлый год

В этом году по всей стране сельскохозяйственными посевами будет занято почти 6000 гектаров плодородной земли.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. В Абхазии количество вспаханной площади на 8 мая составило 3233 гектаров, показатель за аналогичный период 2019 года был в 2000 гектаров, сообщил и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия на заседании по вопросам развития сельхозотрасли, которое в пятницу провел первый вице-премьер Беслан Джопуа.

Как отметил, и.о. министра, в весенне-полевых работах задействованы 222 единицы спецтехники, в том числе пахотных тракторов 157 единиц, при этом машинно-технологическим станциям Минсельхоза принадлежит 132 единицы, 30 из которых подлежат списанию.

Вице-премьер Беслан Джопуа заявил, что правительство приложит усилия, чтобы в новом финансовом году в бюджете республики были предусмотрены средства для приобретения запчастей и комплектующих к спецавтотехнике в начале года.

На заседании также обсуждались результаты борьбы с мраморным клопом. Как заметил Какалия, в этом году уже было собрано и уничтожено свыше пяти тысяч килограмм вредителей.

В 2020 году в бюджете республики запланировано семь миллионов рублей на механический сбор мраморного клопа и восемь миллионов на покупку препаратов для борьбы с вредителями.

Он также добавил, что на основании заключения специалистов из Абхазии, а также международных организаций и представителей Россельхознадзора ситуация с мраморным клопом улучшилась примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Однако, по словам начальника Службы защиты растений Минсельхоза Владимира Герия, существует опасность для урожая ореха-фундука, который находится под угрозой не только из-за активизации вредителей, но и из-за грибковых заболеваний, выявленных еще в 2017 году.

В связи с этим вице-премьер поручил разработать план мероприятий, в котором учитывалась бы обработка угодий сразу несколькими препаратами – от насекомого вредителя и от грибкового.

По итогам заседания профильным ведомствам было поручено подготовить предложения по разработке и реализации мер по стимулированию деятельности собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов участков для повышения плодородия сельхозземель и эффективного использования пашни.

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