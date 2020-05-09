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Дома с оркестром: военные ЮВО поздравили ветерана из Гудауты

© Foto / Пресс-служба Южного военного округа
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200509/1030088090/Doma-s-orkestrom-voennye-YuVO-pozdravili-veterana-iz-Gudauty.html

Ветерану из Гудауты Ивану Александровичу Григорьеву уже 96 лет, свои поздравления с 75-й годовщиной Победы ему передали военнослужащие и юнармейцы.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Ивана Александровича Григорьева, проживающего в городе Гудауте, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие организовали для ветерана выездной концерт на дому с участием военного оркестра базы. Военные музыканты исполнили для Ивана Александровича музыкальные композиции и песни военных лет "День Победы", "Катюша" и другие.

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© Sputnik
Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии поздравили ветерана Великой Отечественной войны дома с оркестром

Также командованием базы были собраны и переданы ветерану именные подарки от военнослужащих. В состав подарка вошли - видеообращение юнармейцев к ветерану, рисунки, открытки от детей военнослужащих с теплыми словами поздравлений, а также продуктовый набор.

"Для нас большая гордость и честь оказать помощь ветеранам. Подобная работа нами проводится регулярно, не только перед Днем Победы, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью", – отметил заместитель командира российской военной базы по военно-политической работе полковник Дмитрий Молодцов.

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