Дома с оркестром: военные ЮВО поздравили ветерана из Гудауты

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Ивана Александровича Григорьева, проживающего в городе Гудауте, сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие организовали для ветерана выездной концерт на дому с участием военного оркестра базы. Военные музыканты исполнили для Ивана Александровича музыкальные композиции и песни военных лет "День Победы", "Катюша" и другие.
Также командованием базы были собраны и переданы ветерану именные подарки от военнослужащих. В состав подарка вошли - видеообращение юнармейцев к ветерану, рисунки, открытки от детей военнослужащих с теплыми словами поздравлений, а также продуктовый набор.
"Для нас большая гордость и честь оказать помощь ветеранам. Подобная работа нами проводится регулярно, не только перед Днем Победы, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью", – отметил заместитель командира российской военной базы по военно-политической работе полковник Дмитрий Молодцов.
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