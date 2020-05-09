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Брифинг Минздрава Абхазии. Трансляция завершена
Накануне стало известно, что в Абхазии выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=79749786&type=mp4
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PT1S
2020-05-09T14:04Z
Накануне стало известно, что в Абхазии выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Министерство здравоохранения Абхазии проводит брифинг в связи с новыми случаями заболевания коронавирусом, о которых стало известно 8 мая.
По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса. Ранее инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.