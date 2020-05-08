Четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Абхазии

По данным оперштаба, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 33 человека.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Диагноз коронавирус был подтвержден у четверых граждан в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

На сегодняшний день в гостинице "Айтар" в Сухуме на карантине находятся 209 граждан, приехавшие из-за рубежа.

Третьего мая в гостинице на 14-дневный карантин поселились первые курсанты, вернувшиеся из России в Абхазию.

До сегодняшнего дня в республики не было зафиксировано активных случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Абхазии коронавирус был диагностирован у троих человек. Двое из которых выздоровели после лечения в Гудаутской больнице и были отпущены домой, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

Власти Абхазии продлили ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса до 15 мая.

Читайте также: