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Четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Абхазии

© Sputnik / Павел Кононов
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (430)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200508/1030086455/Chetyre-novykh-sluchaya-koronavirusa-zafiksirovano-v-Abkhazii.html

По данным оперштаба, за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 33 человека.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Диагноз коронавирус был подтвержден у четверых граждан в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. 

На сегодняшний день в гостинице "Айтар" в Сухуме на карантине находятся 209 граждан, приехавшие из-за рубежа.

Третьего мая в гостинице на 14-дневный карантин поселились первые курсанты, вернувшиеся из России в Абхазию. 

До сегодняшнего дня в республики не было зафиксировано активных случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Абхазии коронавирус был диагностирован у троих человек. Двое из которых выздоровели после лечения в Гудаутской больнице и были отпущены домой, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

Власти Абхазии продлили ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса до 15 мая.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (430)


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