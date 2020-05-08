Четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Абхазии

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Диагноз коронавирус был подтвержден у четверых граждан в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
На сегодняшний день в гостинице "Айтар" в Сухуме на карантине находятся 209 граждан, приехавшие из-за рубежа.
Третьего мая в гостинице на 14-дневный карантин поселились первые курсанты, вернувшиеся из России в Абхазию.
До сегодняшнего дня в республики не было зафиксировано активных случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Абхазии коронавирус был диагностирован у троих человек. Двое из которых выздоровели после лечения в Гудаутской больнице и были отпущены домой, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.
Власти Абхазии продлили ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса до 15 мая.
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