Минздрав Абхазии: ограничительные меры на границе надо сохранить или усилить

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщил о том, что у четверых граждан Абхазии выявлен COVID-19 в пятницу, 8 мая.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Сохранить или еще больше усилить ограничительный режим на государственных границах Абхазии считает необходимым министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия, об этом он сказал на брифинге в субботу 9 мая.

Он также подчеркнул, что все случаи коронавирусной инфекции в Абхазии – завозные, и меры ограничительного характера, в том числе на государственной границе все еще актуальны.

"Эти факты (завозные случаи коронавируса - ред.) присутствуют на сегодняшний день, и те пациенты, которые ранее находились на стационарном лечении также заразились за пределами республики. Поэтому чрезвычайно важно, это наше общее мнение, сохранить, а может быть, даже усилить, строгий режим на государственных границах. Таким образом постараться максимально минимизировать доступ потенциально инфицированных людей в Абхазию", - считает министр.

Цахнакия призвал население Абхазии придерживаться рекомендаций медиков и следовать всем ограничительным мерам, введенным на территории республики в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса. Ранее инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.