СЭС Сухума: заболевшие COVID-19 студенты не имели контактов после пересечения границы

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщил о том, что у четверых граждан Абхазии выявлен COVID-19 в пятницу 8 мая.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Заболевшие COVID-19 абхазские студенты ни с кем не контактировали после пересечения границы республики, сказала на брифинге Оперативного штаба по защите населения от коронавируса главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

"Эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Все четверо заболевших – это учащиеся одного учебного заведения. После пересечения границы они ни с кем не контактировали. Сразу были помещены на изоляцию в обсервационное учреждение. Однако они контактировали друг с другом, как в учебном учреждении, так и по пути. Поэтому они уже не на изоляции, а на карантине. Что касается остальных студентов военных вузов и вузов МВД, они размещены отдельно от заболевших, находятся на изоляции и на сегодняшний день здоровы", - сказала Беляева.

Она добавила, что на контроле СЭС администрации Сухума к 8 мая находилось 336 человек, прибывших в Абхазию из-за границы. У многих из них двухнедельная изоляция закончилась, и они могут свободно перемещаться по стране. Остальные остаются на контроле по телефону и с периодическими выездами к ним специалистов.

Заместитель директора по научной работе НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа не исключает, что впоследствии коронавирус может быть выявлен и у других студентов, прибывших из России в Абхазию. Он также развеяла миф о том, что за сутки нельзя получить результат анализов на коронавирус.

"В зависимости от количества пациентов, результаты можно получить в течение 6 -7 часов. Вчера у нас было 33 человека и соответственно получить результат анализов за один день – это более чем реально", - отметила Матуа.

И.о. замминистра здравоохранения Абхазия Алхас Конджария подчеркнул, что в Гудаутской центральной больнице есть все необходимое для приема и лечения заболевших, инфекционный блок подготовлен. В ближайшее время Минздрав республики ожидает поставку компьютерного томографа, который нужен для выявления и диагностики COVID-19.

Выработанный алгоритм лечения пациентов и поведения медиков дал положительный результат, рассказала главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия. Доставленные в пятницу 8 мая в Гудаутскую ЦРБ четверо пациентов с коронавирусом было дообследованы, провели рентгенологическое исследование органов грудной клетки, а также исследованы их общий клинический и биохимические анализы крови, мочи.

"На данный момент состояние пациентов удовлетворительное. Выработана тактика ведения пациентов, которые находятся под неусыпным присмотром медработников", - рассказала Арчелия.

Она обратилась к жителям Абхазии с просьбой помочь медикам скорее выйти из этой трудной ситуации, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

В пятницу 8 мая оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщил о том, что у четверых граждан Абхазии выявлен COVID-19.

Третьего мая в гостинице на 14-дневный карантин поселились первые курсанты, вернувшиеся из России в Абхазию.

До сегодняшнего дня в республике не было зафиксировано новых активных случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Абхазии коронавирус был диагностирован у троих человек. Двое из которых выздоровели после лечения в Гудаутской больнице и были отпущены домой, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

Власти Абхазии продлили ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса до 15 мая.

По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса. Ранее инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.