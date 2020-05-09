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Еще два случая COVID-19 диагностированы в Абхазии

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (435)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200509/1030094410/Esche-dva-sluchaya-COVID-19-diagnostirovany-v-Abkhazii.html

По данным на 9 мая, в республике выявлено шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Еще два случая заболевания коронавирусом выявлено в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование прошли 19 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден", - говорится в сообщении.

Все шестеро выявленных заболевших за последние двое суток  - это студенты, прибывшие из Российской Федерации, которые находились на карантине в гостинице "Айтар".

У всех у них состояние расценивается как удовлетворительное.

Четверо ранее выявленных заболевших находятся в Гудаутском госпитале и получают необходимое медикаментозное лечение. Двое вновь выявленных будут доставлены в Гудаутский госпиталь сегодня, отметили в Оперштабе.

По данным Оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса. Ранее инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (435)


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