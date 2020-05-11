Возбуждено уголовное дело по факту кражи автомобиля фонда "Рука помощи"

Служебная машина благотворительного фонда "Рука помощи" была угнана ночью 9 мая. В автомобиле находились личные документы директора фонда и гуманитарная медпомощь.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Следственное отделение УВД по Сухуму возбудило уголовное дело о краже служебного автомобиля благотворительного фонда "Рука помощи", сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что кража совершена в особо крупном размере, правонарушителям грозит лишение свободы от шести до 12 лет.

По информации ведомства, сумма ущерба составила 203 500 рублей, из которых 190 000 рублей - стоимость автомобиля, 13500 рублей - личные вещи и гуманитарный груз.

Как ранее рассказала учредитель фонда Агнешка Филиппова, в угнанной машине находились личные документы директора фонда и гуманитарная медицинская помощь для сотрудников и заключенных ИВС Сухума, Гагры и СИЗО в Дранде - медицинские перчатки, пять литров антисептика и 500 инсулиновых шприцов.

МВД Абхазии проводит следственно-оперативные мероприятия по раскрытию преступления.

Благотворительный фонд "Рука помощи" работает в Абхазии с 2017 года. Одно из главных направлений фонда - духовно-нравственное восстановление, гуманитарная помощь и юридические консультации для осужденных. Фонд также помогает семьям осужденных и малоимущим семьям в Абхазии.

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