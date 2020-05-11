18:19 11 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.87
  • EUR80.00
Поиск
Важно:

Возбуждено уголовное дело по факту кражи автомобиля фонда "Рука помощи"

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
85001
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200511/1030104811/Vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-krazhi-avtomobilya-fonda-Ruka-pomoschi.html

Служебная машина благотворительного фонда "Рука помощи" была угнана ночью 9 мая. В автомобиле находились личные документы директора фонда и гуманитарная медпомощь.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Следственное отделение УВД по Сухуму возбудило уголовное дело о краже служебного автомобиля благотворительного фонда "Рука помощи", сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что кража совершена в особо крупном размере, правонарушителям грозит лишение свободы от шести до 12 лет.

По информации ведомства, сумма ущерба составила 203 500 рублей, из которых 190 000 рублей - стоимость автомобиля, 13500 рублей - личные вещи и гуманитарный груз.

Как ранее рассказала учредитель фонда Агнешка Филиппова, в угнанной машине находились личные документы директора фонда и гуманитарная медицинская помощь для сотрудников и заключенных ИВС Сухума, Гагры и СИЗО в Дранде - медицинские перчатки, пять литров антисептика и 500 инсулиновых шприцов.

МВД Абхазии проводит следственно-оперативные мероприятия по раскрытию преступления.

Благотворительный фонд "Рука помощи" работает в Абхазии с 2017 года. Одно из главных направлений фонда - духовно-нравственное восстановление, гуманитарная помощь и юридические консультации для осужденных. Фонд также помогает семьям осужденных и малоимущим семьям в Абхазии.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Музыкант и филантроп: лидер группы U2 Боно отмечает 60-летие
COVID-19 ударил по военной верхушке США: вирус подозревают у командира Нацгвардии
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться