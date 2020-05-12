Сотрудники МВД и СГБ Абхазии обнаружили схрон оружия и боеприпасов в Сухуме

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Сотрудниками Управления уголовного розыска и СОБР МВД Абхазии совместно с СГБ республики был обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов в одном из многоэтажных домов по улице Картозия в Новом районе в Сухуме, сообщается на сайте МВД .
Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько тысяч патрон различного калибра и образца, взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженные патронами.
Оперативники также обнаружили разгрузочные жилеты, укомплектованные боеприпасами, приборы бесшумной беспламенной стрельбы, десятки стволов огнестрельного автоматического оружия. В ручном чемодане изъяты пистолеты в наборах и без маркированной тары.
Специалистам МВД Абхазии еще предстоит провести экспертизу для определения тактико-технических характеристик и боеспособности изъятого оружия и боеприпасов.
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