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Сотрудники МВД и СГБ Абхазии обнаружили схрон оружия и боеприпасов в Сухуме

© Foto / скриншот из видео МВД РА
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200512/1030108536/Sotrudniki-MVD-i-SGB-Abkhazii-obnaruzhili-skhron-oruzhiya-i-boepripasov-v-Sukhume-.html

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Сотрудниками Управления уголовного розыска и СОБР МВД Абхазии совместно с СГБ республики был обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов в одном из многоэтажных домов по улице Картозия в Новом районе в Сухуме, сообщается на сайте МВД .

Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько тысяч патрон различного калибра и образца, взрывчатое вещество и взрывотехнические элементы, ручные гранаты и запалы, ручные противотанковые гранатометы и выстрелы к ним, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженные патронами.

Оперативники также обнаружили разгрузочные жилеты, укомплектованные боеприпасами, приборы бесшумной беспламенной стрельбы, десятки стволов огнестрельного автоматического оружия. В ручном чемодане изъяты пистолеты в наборах и без маркированной тары.

Специалистам МВД Абхазии еще предстоит провести экспертизу для определения тактико-технических характеристик и боеспособности изъятого оружия и боеприпасов.

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