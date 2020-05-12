Рыбаки выловили краснокнижную белугу у берегов Абхазии

В социальных сетях появилось видео, на котором рыбаки демонстрируют улов в виде крупной особи белуги, занесенной в Красную книгу.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Краснокнижная белуга была поймана у берегов Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Госуправления Абхазии по экологии Савелий Читанава во вторник 12 мая.

"Эту рыбу поймали наши рыбаки. Они сейчас находятся у нас, мы проводим с ними мероприятия. Кроме белуги, была камбала, которая тоже запрещена к улову. Наши специалисты ведут подсчет нанесенного ущерба", - отметил Читанава.

Он добавил, что рыбакам выпишут штраф, размер которого определят специалисты после подсчета ущерба, нанесенного ими природе.

Согласно Кодексу Республики Абхазия об административных правонарушениях, нарушение правил рыболовства влечет наложение штрафа на граждан от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда и предупреждение.

Грубое нарушение, а также систематическое нарушение влечет наложение штрафа от пятнадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда.

Минимальный размер оплаты труда в Абхазии составляет 60 рублей в месяц. Таким образом, правонарушителям, согласно законодательству, грозят штрафы в размере от 300 до 1800 рублей.

Вечером 11 мая в социальных сетях появилось видео, где рыбаки в своей лодке подвешивают на веревке белугу и пытаются определить ее размеры и вес. Большинство пользователей социальных сетей не разделили радость рыбаков и раскритиковали их. Некоторые просили отпустить улов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐟ЧЕРНОМОРСКАЯ РЫБА В СОЧИ🐟 (@fishing_sochi) 11 Май 2020 в 11:37 PDT

Белуга - рыба семейства осетровых. Белуга входит в Красную книгу Международного союза охраны природы. Обитает она в Каспийском, Азовском и Черном морях, откуда она заходит в реки для икрометания. Ее можно считать самой крупной пресноводной рыбой, так как масса наиболее крупных пойманных экземпляров этого вида достигала полутора тонн.

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