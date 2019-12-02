Бондаренко о восстановлении популяции рыб в реках Абхазии: запретить рыбалку на три года

В Абхазии действует закон о рыболовстве, принятый еще в 1969 году. В связи с этим, по словам Бондаренко, Федерация рыболовного и охотничьего спорта Абхазии несколько раз подготавливали поправки к закону и направляла их в Парламент республики. Но не все их предложения были приняты.

Для того чтобы сохранить численность рыбы в водоемах Абхазии, необходимо знать, какую именно рыбу можно вылавливать.

"Минимальный размер форели, которую можно ловить, 25 сантиметров, эта рыба уже минимум один раз отнерестилась. Краснокнижного лосося брать вообще нельзя. Его осталось не так много. В реках Северного Кавказа лосося уже нет, так как нет выхода в Черное море. В Краснодарском крае реки уже практически пустые. Основные две реки, куда заходит лосось на территории Абхазии, - это Бзыбь и Кодор. Если на реке Бзыбь сделать полный запрет на лов рыбы, то через три года можно вернуться к уровню 20-30-летней давности, когда рыбы было очень много", - рассказал Бондаренко.

Если же не предпринимать меры, то Абхазию ждет судьба рек Кубани, считает Альберт Бондаренко.

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