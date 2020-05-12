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Поймавших краснокнижную белугу у берегов Абхазии рыбаков оштрафовали

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200512/1030114510/Poymavshikh-krasnoknizhnuyu-belugu-u-beregov-Abkhazii-rybakov-oshtrafovali.html

Занесенная в Красную книгу рыба провела в сетях около трех дней и была уже мертва, когда ее вытащили из воды рыбаки.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Рыбаков, поймавших белугу у берегов Абхазии, оштрафовали на 27 тысяч рублей, рассказал Sputnik начальник Госуправления республики по экологии Савелий Читанава.

© Sputnik / Роберт Джопуа
Рыбаки выловили краснокнижную белугу у берегов Абхазии

Нарушителей могут лишить лицензии на право добычи водных биоресурсов. 

"По закону, на одну белугу исчисляется штраф в размере 18 тысяч рублей. Помимо этого в рыболовецкой сети было семь камбал, штраф за которых составляет 900 рублей. В итоге общий размер штрафа составил около 27 тысяч рублей. Конечно, это несоизмеримо с содеянным, но наше законодательство не позволяет применить другие статьи и поэтому мы ограничились административным штрафом. Также завтра мы будем рассматривать вопрос о лишении их лицензии на право добычи водных биоресурсов", - сказал Читанава и добавил, что сами рыбаки отреагировали на это решение спокойно.

Читанава отметил, что местные рыбаки расставили в море сети для камбал, куда попал не только этот вид рыбы, но и белуга. Занесенная в Красную книгу рыба, по его словам, провела в сетях около трех дней и уже была непригодна к употреблению, когда ее вытащили из воды.

Хвостовую часть белуги отправили в Институт экологии, чтобы установить возраст рыбы, но сделать это не удалось из-за повреждений тканей.

Рыба была около двух с половиной метров в длину и весила немного больше 200 килограммов. Икры в ней не было.

"За мою практику впервые в сеть для камбалы попалась такая белуга, которая является самой крупной рыбой в акватории. Она может достигать до пяти метров в длину и до полутора тонн веса", - отметил Читанава.

Вечером 11 мая в социальных сетях появилось видео, где рыбаки в своей лодке подвешивают на веревке белугу и пытаются определить ее размеры и вес. Большинство пользователей социальных сетей не разделили радость рыбаков и раскритиковали их. Некоторые просили отпустить улов.

Белуга - рыба семейства осетровых. Белуга входит в Красную книгу Международного союза охраны природы. Обитает она в Каспийском, Азовском и Черном морях, откуда она заходит в реки для икрометания. Ее можно считать самой крупной пресноводной рыбой, так как масса наиболее крупных пойманных экземпляров этого вида достигала полутора тонн.

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