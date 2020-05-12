Поймавших краснокнижную белугу у берегов Абхазии рыбаков оштрафовали

Занесенная в Красную книгу рыба провела в сетях около трех дней и была уже мертва, когда ее вытащили из воды рыбаки.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Рыбаков, поймавших белугу у берегов Абхазии, оштрафовали на 27 тысяч рублей, рассказал Sputnik начальник Госуправления республики по экологии Савелий Читанава.

Нарушителей могут лишить лицензии на право добычи водных биоресурсов.

"По закону, на одну белугу исчисляется штраф в размере 18 тысяч рублей. Помимо этого в рыболовецкой сети было семь камбал, штраф за которых составляет 900 рублей. В итоге общий размер штрафа составил около 27 тысяч рублей. Конечно, это несоизмеримо с содеянным, но наше законодательство не позволяет применить другие статьи и поэтому мы ограничились административным штрафом. Также завтра мы будем рассматривать вопрос о лишении их лицензии на право добычи водных биоресурсов", - сказал Читанава и добавил, что сами рыбаки отреагировали на это решение спокойно.

Читанава отметил, что местные рыбаки расставили в море сети для камбал, куда попал не только этот вид рыбы, но и белуга. Занесенная в Красную книгу рыба, по его словам, провела в сетях около трех дней и уже была непригодна к употреблению, когда ее вытащили из воды.

Хвостовую часть белуги отправили в Институт экологии, чтобы установить возраст рыбы, но сделать это не удалось из-за повреждений тканей.

Рыба была около двух с половиной метров в длину и весила немного больше 200 килограммов. Икры в ней не было.

"За мою практику впервые в сеть для камбалы попалась такая белуга, которая является самой крупной рыбой в акватории. Она может достигать до пяти метров в длину и до полутора тонн веса", - отметил Читанава.

Вечером 11 мая в социальных сетях появилось видео, где рыбаки в своей лодке подвешивают на веревке белугу и пытаются определить ее размеры и вес. Большинство пользователей социальных сетей не разделили радость рыбаков и раскритиковали их. Некоторые просили отпустить улов.

Белуга - рыба семейства осетровых. Белуга входит в Красную книгу Международного союза охраны природы. Обитает она в Каспийском, Азовском и Черном морях, откуда она заходит в реки для икрометания. Ее можно считать самой крупной пресноводной рыбой, так как масса наиболее крупных пойманных экземпляров этого вида достигала полутора тонн.

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