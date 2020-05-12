Минфин Абхазии выплатит зарплаты бюджетникам в объеме 50 миллионов рублей

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Министерство финансов, по поручению главы Правительства Абхазии, готовится к очередному этапу выплаты зарплаты сотрудникам сфер здравоохранения и образования в объеме 50 миллионов рублей, сообщил глава Минфина Владимир Делба на совещании с премьер-министром.

Он также отметил, что Минфину во взаимодействии с налоговым и таможенным органами страны удалось мобилизовать 80 миллионов рублей в виде налоговых и таможенных поступлений в первую декаду мая.

По словам Делба, мобилизованная сумма позволила приступить к поэтапному оказанию финпомощи местным бюджетам для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.

Делба добавил, что в связи со сложившейся ситуацией были предоставлены с опережением межбюджетные дотации Пенсионному фонду республики и бюджету Гагрского района.

Он также сообщил, что текущая задолженность по налоговым платежам за апрель увеличились на 157 миллионов рублей.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказала на встрече, что Министерство экономики приступило к анализу текущей ситуации в отраслях экономики, чтобы выработать эффективные меры по мобилизации имеющихся ресурсов.

"Приступила к изучению состояния дел по реализации Инвестпрограмм периода 2017-2019 годов и программы 2020-2022 годов. Проводим факторной анализ финансового состояния госкомпаний и предприятий республики с целью определения их финансового положения и усиления мер контроля", – дополнила Озган.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил наладить взаимодействие экономического блока Правительства с целью координации действий по упреждению возможных неблагоприятных экономических последствий.

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