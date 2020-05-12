Назначен и.о. начальника Галского РОВД

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Исполняющим обязанности начальника Галского районного отделения внутренних дел назначен Лоуренсо Когония, сообщает пресс-служба ведомства.

Полковник милиции Лоуренсо Когония служит в правоохранительных органах с 1992 года. Он возглавлял районное отделение внутренних дел Галского района в разные годы, а также возглавлял отделы ВД Очамчырского и Сухумского районов.

В своем обращении к сотрудникам министр внутренних дел Абхазии отметил, что криминогенная обстановка в Галском районе в последние годы значительно улучшилась.

"Президент поставил четкие задачи перед МВД, в том числе и перед Галским РОВД. В первую очередь мы должны прекратить взимание поборов с людей, вымогательство. Это касается чиновников всех рангов. На такие случаи милиция должна реагировать незамедлительно, независимо от должности правонарушителей", - сказал Дмитрий Дбар.

Он также заявил, что в район систематически будут направляться сотрудники из числа руководства центрального аппарата МВД для осуществления контроля и выявления коррупционных эпизодов.

Читайте также: