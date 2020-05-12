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Назначен и.о. начальника Галского РОВД

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200512/1030117204/Naznachen-io-nachalnika-Galskogo-ROVD-.html

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар представил личному составу РОВД Галского района нового руководителя во вторник 12 мая.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Исполняющим обязанности начальника Галского районного отделения внутренних дел назначен Лоуренсо Когония, сообщает пресс-служба ведомства. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Полковник милиции Лоуренсо Когония служит в правоохранительных органах с 1992 года. Он возглавлял районное отделение внутренних дел Галского района в разные годы, а также возглавлял отделы ВД Очамчырского и Сухумского районов. 

В своем обращении к сотрудникам министр внутренних дел Абхазии отметил, что криминогенная обстановка в Галском районе в последние годы значительно улучшилась. 

"Президент поставил четкие задачи перед МВД, в том числе и перед Галским РОВД. В первую очередь мы должны прекратить взимание поборов с людей, вымогательство. Это касается чиновников всех рангов. На такие случаи милиция должна реагировать незамедлительно, независимо от должности правонарушителей", - сказал Дмитрий Дбар. 

Он также заявил, что в район систематически будут направляться сотрудники из числа руководства центрального аппарата МВД для осуществления контроля и выявления коррупционных эпизодов. 

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