Гражданин и начальник: Дбар о ситуации в МВД Абхазии и предстоящих реформах

30 апреля Дмитрий Дбар приказом президента Абхазии был назначен министром внутренних дел республики. О том, как будет меняться работа структуры, какие реформы ждать в МВД, как правоохранительные органы будут бороться с организованной преступностью, рассказал министр МВД Дмитрий Дбар в эфире радио Sputnik Абхазия.
"Реформы будут. Первые реформы будут в ГАИ Абхазии. В городах мы их будем переводить в патрульные службы. Сотрудники ГАИ будут заниматься не только наведением порядка на дороге, но и профилактикой преступлений. То есть они будут нацелены и на эти задачи. Будет круглосуточное патрулирование городов. Для этого нам надо будет закупить автотранспортные средства для всех городов. Это ускоряет мобильность реагирования милиции в случае обращения граждан по поводу какого-то преступления. Патрульные будут ездить по всем районам, по всем улицам. Мы ожидаем существенные изменения", - сообщил министр.
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