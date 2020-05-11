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Дмитрий Дбар
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Гражданин и начальник: Дбар о ситуации в МВД Абхазии и предстоящих реформах

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200511/1030103030/Grazhdanin-i-nachalnik-Dbar-o-situatsii-v-MVD-Abkhazii-i-predstoyaschikh-reformakh.html

Министр внутренних дел республики Дмитрий Дбар в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о своих первоочередных планах на посту главы ведомства.

 

 

Радио
Гражданин и начальник: Дбар о ситуации в МВД и предстоящих реформах

30 апреля Дмитрий Дбар приказом президента Абхазии был назначен министром внутренних дел республики. О том, как будет меняться работа структуры, какие реформы ждать в МВД, как правоохранительные органы будут бороться с организованной преступностью, рассказал министр МВД Дмитрий Дбар в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Реформы будут. Первые реформы будут в ГАИ Абхазии. В городах мы их будем переводить в патрульные службы. Сотрудники ГАИ будут заниматься не только наведением порядка на дороге, но и профилактикой преступлений. То есть они будут нацелены и на эти задачи. Будет круглосуточное патрулирование городов. Для этого нам надо будет закупить автотранспортные средства для всех городов. Это ускоряет мобильность реагирования милиции в случае обращения граждан по поводу какого-то преступления. Патрульные будут ездить по всем районам, по всем улицам. Мы ожидаем существенные изменения", - сообщил министр.

Подробности слушайте в аудиофайле и в Эфире радио Sputnik Абхазия.

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