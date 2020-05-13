Вопрос о завершении работы депутатской комиссии по проверке паспортно-визовой службы МВД Абхазии был вынесен на рассмотрение сессии Парламента в среду 13 мая.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Депутатская комиссия продолжит проверку работы паспортно-визовой службы МВД Абхазии, вопрос о завершении работы комиссии был снят с повестки дня Народного Собрания.

"Есть два материала, которые необходимо направить в Министерство внутренних дел. Ранее нами были направлены в Генпрокуратуру. Я думаю, нас проинформируют, что сделают с этими материалами. На очередной сессии завершим работу комиссии", - сказал депутат Парламента Каха Пертая и предложил снять этот вопрос с повестки дня.

Депутатская комиссия по проверке работы паспортно-визовой службы МВД Абхазии была создана в июле 2018 года. Это было связано с многочисленными жалобами граждан на работу паспортно-визовой службы МВД республики по поводу обмена паспортов гражданина Абхазии.

В феврале 2020 года парламентарии сообщили, что были выявлены факты незаконной выдачи паспортов гражданина Абхазии людям, которые воевали на стороне Грузии против Абхазии в 1992-1993 годах. Такое заявление сделал действующий на тот момент депутат Народного Собрания Дмитрий Дбар, ныне министр внутренних дел.

Также, по его словам, комиссия выявила ненадлежащую работу паспортно-визовой службы. Он отметил, что на местах не хватало сотрудников, люди подолгу не могли получить паспорта, кроме того, не исполнялись судебные решения, на основании которых паспортно-визовая служба должна была выдавать паспорта.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба тогда сказал, что на основании депутатского запроса Генпрокуратура проводит проверку по факту незаконной выдачи паспортов четверым людям.

21 февраля на сайте Генпрокуратуры республики появилась информация о том, что Следственное управление Генпрокуратуры республики возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта гражданина Абхазии.

Уголовное дело возбуждено в отношении и.о. начальника Паспортного управления МВД Вадима Квадзба и старшего инспектора паспортной группы по Новому Афону Паспортного управления МВД Фатимы Джения, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением и в незаконной выдаче паспорта гражданина Абхазии, Гурама Квициния, подозреваемого в соучастии в форме подстрекательства и в незаконной выдаче паспорта, и Лолиты Халваш, подозреваемой в соучастии в форме пособничества и в незаконной выдаче паспорта.

Вадим Квадзба был задержан 25 февраля, но 4 марта Сухумский суд вынес решение о его освобождении из-под стражи, которое в кассационном порядке обжаловала Генпрокуратура. 14 марта Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии признала законным и обоснованным решение Сухумского городского суда об освобождении его из-под стражи.

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Выдача новых паспортов гражданам Абхазии началась в мае 2016 года. Документы имеют высокую степень защиты и соответствуют международным стандартам. Они изготовлены на российском предприятии "Гознак". Процесс паспортизации был инициирован правительством Абхазии в 2014 году. Причиной замены старого образца общегражданского паспорта на новый стали массовые нарушения, связанные с выдачей паспортов, в частности, грузинскому населению в приграничных с Грузией районах Абхазии.

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