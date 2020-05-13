Абхазия в 18 раз увеличила экспорт клубники в Краснодарский край

Всего в Краснодарский край, по данным Россельхознадзора, ввезено 2 571 тонна клубники из Абхазии, Турции и Египта.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Абхазия экспортировала за истекший период 2020 года в Краснодарский край 85,6 тонны клубники в сравнении с 4,6 тонны за прошлый год, об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что основной поставщик клубники в Краснодарский край - Турция, которая ввезла 2 413 тонн. Египет ввез шесть партий клубники весом 72,5 тонны.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ввезенной клубники в текущем году увеличилось на 22%. При этом география экспортеров не изменилась.

Вся продукция досмотрена инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, исследована в Новороссийском филиале ФГБУ "ВНИИКР".

Читайте также: