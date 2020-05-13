Минздрав Абхазии: обязательный карантин для некоторых граждан закончится 14 мая

На обязательном карантине в обсервационном учреждении в Сухуме находятся в настоящее время 258 человек, 218 из них курсанты.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Часть изолированных в обсервационном учреждении в Сухуме граждан будет отпущены домой 14 мая, заявил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Он подчеркнул, что выписка будет проходить в зависимости от того, какая группа пациентов в какой день поступила.

Представители МВД, в частности, СОБР и комендантская рота Министерства обороны Абхазии, по словам Тамаза Цахнакия, осуществляют охрану корпусов "Айтара", в котором проводят карантин остальные вернувшиеся на родину из России граждане республики. © Sputnik / Томас Тхайцук Курсантов, нарушающих дисциплину во время изоляции в Абхазии, могут отчислить

"Были определенные моменты нарушения этого режима (изоляции - прим.), что пресекалось на месте. На сегодняшний день там созданы достаточно хорошие условия для пребывания и наблюдения за этими гражданами. Это трехразовое питание, медицинское сопровождение, дежурит врач, также находится ответственный – заведующий медицинским пунктом, который направлен туда для контроля состояния здоровья сотрудников и прибывающих на карантин. Конечно, в последующие дни прибывающих на обсервацию будет больше, но вместе с тем, мы готовим группу к выписке из "Айтара". После того, как эти граждане будут обследованы и, соответственно, при отрицательных на вирус результатах, они покинут это учреждение", - отмечает Тамаз Цахнакия.

Глава Минздрава также рассказал о ходе лечения десяти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, которые находятся в инфекционном корпусе Гудаутской больницы. Их состояние расценивается как удовлетворительное.

"Всем, что необходимо для лечения этих пациентов, в частности, противовирусными, антибактериальными препаратами, симптоматическими средствами, медучреждение обеспечивается", - отметил министр.

В Абхазии на 12 мая зафиксировано десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты - студенты российских вузов, которые вернулись на родину и находились на обязательном карантине в гостинице "Айтар". Больные проходят лечение в Гудаутской центральной районной больнице.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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