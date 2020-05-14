Торжественные мероприятия в честь юбилея Владислава Ардзинба перенесены на осень

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года, юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения Ардзинба, отложены из-за коронавируса.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Торжественные мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, перенесены на осень, сообщил спикер Парламента республики Валерий Кварчия на заседании Государственной комиссии.

По его словам, точная дата проведения торжественных мероприятий еще не определена.

В день рождения первого президента 14 мая в этом году Абхазское государственное телевидение покажет специальный выпуск, в течение всего года ежедневно также будут транслироваться передачи, фильмы и архивные кадры, посвященные памяти Владислава Ардзинба.

"Также мы приняли решение перенести возложение к мемориалу Владислава Ардзинба, чтобы избежать массового скопления людей, так как если не предупредить граждан, то будет много людей, которые захотят отдать дань уважения первому президенту. Мы решили, что представители власти и первые лица государства возложат цветы у мемориала и этим ограничимся", - добавил Кварчия.

По решению Госкомиссии, до 30 декабря продлены были и сроки подачи заявок на участие в конкурсе на лучший памятник Владиславу Ардзинба.

Первый президент Абхазии, историк, научный деятель Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года в селе Эшера.

В различные годы Ардзинба работал в Институте востоковедения АН ССР, был заведующим сектора идеологии и культуры Древнего Востока, а в 1988 году возглавил Абхазский институт языка, литературы и истории.

В 1989 году Владислав Ардзинба был избран народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР. В том же году он возглавил подкомиссию по государственному и правовому статусу автономных образований и стал членом Президиума Верховного Совета СССР.

В 1990 году избран председателем Верховного Совета Абхазской АССР.

В годы Отечественной войны народа Абхазии Ардзинба возглавил национально-освободительную борьбу на посту председателя Государственного комитета обороны и главнокомандующего Абхазской армии.

В 1994 годы Владислав Ардзинба был избран первым президентом Абхазии, а в 1999 году переизбран на второй срок.

В 2004 году главе государства пришлось оставить свой пост из-за проблем со здоровьем. Ардзинба умер 4 марта 2010 года.

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