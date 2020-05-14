Планы на вечер: как коронавирус отразился на выпускниках Абхазии

В Абхазии продолжают действовать ограничительные меры. Школы республики уже больше двух месяцев не работают, занятия во многих учебных заведениях переведены в режим онлайн.

Учебный год из-за коронавируса завершается в Абхазии раньше срока, и многие родители и 11-классники беспокоятся за судьбу последнего звонка и выпускного вечера.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Последний звонок и выпускные вечера в Абхазии под угрозой. Всему виной коронавирус, точнее - ограничительные меры, предпринятые для предотвращения пандемии в республике.

Такой сценарий точно не планировали ни учителя, ни ученики, ни родители.

"Меня волнует вопрос, можно ли провести последний звонок и как его провести?" - задается вопросом директор сухумской школы №2 Ирина Повирскер и добавляет, что выпускной вечер, за который больше переживают ученики, можно перенести и на более поздний срок, а вот в случае с последним звонком - все намного сложнее.

"Я знаю, что дети очень переживают. Но выпускной можно провести в любое время, если дети не разъедутся. Сейчас о каких выпускных вечерах может идти речь, когда запрещено проводить массовые мероприятия? Но это мое личное мнение. Конечно, очень жалко детей, что они попали в такую ситуацию. Еще в феврале шли обсуждения, что выпускной проведут в ресторане. Я думаю, что в данных условиях это нереально", - подчеркнула директор школы.

Классный руководитель и родитель выпускницы Карина Каспарян также отмечает, что сейчас самая главная проблема - последний звонок.

"Для меня, и как и для учителя, и как для родителя, более важен последний звонок. Школа должна сказать выпускникам последнее слово", - считает она.

По словам Карины Каспарян, выпускники и родители сухумской школы №2 планировали отметить выпускной вечер 29 июня в одном из сухумских ресторанов. Но это сейчас отошло на второй план. Главное для детей - получить школьный аттестат и поступить в вуз.

"У меня сильный класс, учеба у них, конечно, в приоритете. Многие планируют поступать в университеты России, кто-то по квотам планировал поступать, кто-то думал поехать туда на сдачу экзаменов, но сейчас ситуация непонятная. Дети из-за этого очень переживают, - поясняет Каспарян. - Выпускной тоже они хотят. Кто-то уже даже пошил или купил платье. Но я говорю своим выпускникам, чтобы они не переживали, вот все сдадут экзамены, поступят в вузы, а потом все соберутся и отпразднуют. Некоторые согласны со мной. У меня, например, дочь выпускница, но ко всей этой ситуации относится спокойно, мы даже не начинали готовиться".

Быть или не быть

Амина из гудаутской школы отмечает, что без последнего звонка и выпускного вечера никак нельзя.

"Мы так долго ждали этого момента, за полгода готовились к выпускному. Я, например, уже шью платье. В моем классе не я одна такая, почти все девочки уже шьют платья. Конечно, мы не ожидали, что все так затянется, коронавирус подвел нас. Но как бы ни было, мы все равно должны отметить выпускной, потому что это один раз в жизни", - аргументирует Амина.

Другая выпускница из сухумской школы Анна Адамова - обратного мнения. Она считает, что необходимо придерживаться всех предписанных мер - здоровье важнее выпускного.

"У нас, конечно, многие переживают, что выпускного не будет, но я считаю, что лучше так, чем будет какая-то опасность.

Платье мы еще не начали шить. У меня мама швея, поэтому у меня с этим проблем не будет. Из нашего класса девочки были не очень рады данной ситуации. Многие начали уже готовиться. Но считаю, что сейчас лучше воздержаться от выпускного и переждать. В любом случае мы же сможем провести его позже, не обязательно ведь в июне. Я не очень за это переживаю. Конечно, в нашем классе много девочек, которые очень хотят выпускной, но я к ним не отношусь", - отметила Адамова.

У Аруны Чагава в этом году сын завершает учебу в сухумской школе №10. Мама отмечает, что переживает за судьбу последнего звонка и выпускного вечера. Однако сам сын Аруны особо не расстроился, что выпускной вечер придется перенести.

"Ну, у меня мальчик, может, поэтому он особо не переживает. С девочками, наверное, по-другому. Он больше переживает насчет вступительных, он очень хочет поступить в вуз", - подчеркивает она.

Для родительницы выпускницы из сухумской школы №2 Гаяны Зааде вопрос с выпускным вечером не такой важный, как с последним звонком. Хотя ее дочь уже основательно подготовилась к событию, которое бывает только раз в жизни - куплены и туфли, и платья, и бижутерия, даже успели записаться к визажисту и парикмахеру.

"Выпускной вечер рано или поздно должен быть. Сейчас родители и дети больше беспокоятся за вручение аттестатов и последний звонок. Последний звонок - необходимо сделать, он только раз в жизни бывает. Думаю, можно не обязательно массовое мероприятие проводить. Директор и учителя должны сказать напутственные слова и отправить детей в добрый путь. Но от нас что зависит? Нам как скажут, так и будет", - говорит Гаяна Зааде.

Родитель не понимает одного, почему нельзя проводить последний звонок в школах в то время, когда большинство не соблюдает ограничительных мер.

"Я сама медработник и не понимаю, что у нас сейчас происходит. Когда у нас не было подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, у нас все ходили в масках, перчатках, заведения были закрыты. Сегодня у нас новые случаи заболевания, а люди вообще забыли про маски и перчатки, все работает, в городе огромное количество машин. А наши дети это все видят и не понимают, почему все работает, а у них не может быть последнего звонка и выпускного вечера", - недоумевает Зааде.