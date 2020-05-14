Путь президента: выставка к 75-летию Владислава Ардзинба открылась в Гудауте

О том, какие снимки были представлены на выставке и по какому принципу они отбирались, как вспоминают Владислава Ардзинба его родственники и знакомые и как у первого президента Абхазии оказалась "ракетная установка", в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Жизненный путь президента

Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 75 лет. В память о нем на двух этажах музея в Гудауте организовали фотовыставку, где представлено более 150 работ.

Первое, что увидели посетители выставки, зайдя в холл музея, - это картина местного художника Василия Гулария с изображением Ардзинба и 75 ярко красных воздушных шаров. Основную часть экспозиции разместили на втором этаже музея.

Старое здание музея было снесено в 2012 году, и тогда же началось строительство нового, которое затянулось до 2018 года. Ожидания стоили этого. Сегодня Гудаутский государственный музей имени Сергея Дбар без ложной скромности можно причислить к одним из наиболее современных, красивых и больших музеев страны.

© Sputnik / Бадри Есиава Открылась фотовыставка приуроченная к 75-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба

По словам главного хранителя фондов гудаутского Государственного музея Гугуцы Джикирба, экспозицию начали формировать еще при жизни первого президента, но Ардзинба долгое время не давал согласия на проведение выставки. За годы удалось собрать сотни снимков, которые были переданы музею ветеранами войны, профессиональными фотографами, друзьями и знакомыми главы государства.

"Первая выставка в честь Владислава Григорьевича открылась к 15-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии в выставочным зале в Сухуме. После этого мы ее организовывали во всех городах страны. Только в Гал не смогли повезти. У посетителей выставки также была возможность поделиться своими мыслями и отношением к президенту в книге отзывов", - поделилась Джикирба.

© Sputnik / Бадри Есиава На выставке представлено более 150 работ

Она добавила, что отзывы жителей Абхазии Владислав Ардзинба читал с особым интересом и удовольствием, так как все они были позитивными. Джикирба подчеркнула, что фотографий с первым президентом очень много, и было непросто выбрать какие-то определенные снимки из общего числа. В связи с этим организаторы решили акцентировать внимание на жизненном пути Ардзинба с детства до последних дней, о чем говорит само название выставки "Владислав. Вчера. Сегодня. Завтра".

Над тем, какие именно фотографии выбрать и в какой хронологии они должны быть представлены, работали художники Алхас Курмазия и Алик Таркил.

"В принципе, это было все не так сложно. Исходили из хронологии событий, начиная от детских фотографий из семейного архива и до одних из последних. Каждую фотографию можно долго изучать, и она может о многом рассказать, но из всех снимков лично мне больше нравится тот, где Владислав Григорьевич на фоне гор. На этой фотографии, к сожалению, он уже был нездоров, было видно, что он устал, и, зная его жизненный путь, мне кажется, этот снимок говорит о многом", - поделился Алхас Курмазия.

Гугуца Джикирба призналась, что ее любимая фотография Владислава Ардзинба, глядя на которую невозможно не ценить жизнь, была сделана в Ачандаре по дороге к святилищу, куда он направлялся для того, чтобы благословить народ Абхазии на процветание. На этом снимке президент улыбается.

© Sputnik / Бадри Есиава Один из портретов Владислава Ардзинба

"Когда я смотрю на эту фотографию, мне кажется, что он все еще жив. Забываются все переживания и проблемы. Настолько он счастливый на ней", - рассказала Джикирба и добавила, что фотография, на которой Ардзинба еще ребенок с щенком на руках, ей не менее симпатична.

Рабочий стол и ракетная установка

На первом этаже музея разместились не только архивные снимки, но и массивный рабочий стол первого президента Абхазии из красного дерева, который сохранился в отличном состоянии. Как рассказал директор музея Батал Гунба, стол этот был изготовлен местными мастерами в подарок Владиславу Ардзинба, когда тот после окончания войны вернулся из Гудауты в Сухум.

© Sputnik / Бадри Есиава Рабочий стол Владислава Ардзинба, изготовленный местными мастерами

"Это была группа художников, которую возглавлял Нодар Цвижба. Стол ручной работы и очень тяжелый. Заносили его в музей не меньше пяти крепких мужчин. А эту подставку для календаря, насколько я знаю, ему подарили наши соотечественники из Турции", - рассказал он.

На столе, за которым долгие годы работал Владислав Ардзинба, нашлось место также для подарка от командования РВСН России в виде ракетной установки, предположительно С-300. Гунба с сожалением отметил, что экспонатов могло быть в разы больше, но из-за политических волнений в 2004 году, когда протестующие граждане заняли Администрацию президента, многое из личных вещей, подарков, хранившихся в кабинете главы государства, пропало.

© Sputnik / Бадри Есиава Подарок от командования РВСН России в виде ракетной установки

В правом углу выставочного зала на первом этаже музея стоит бронзовый бюст Владислава Ардзинба. Его автор - известный в Абхазии скульптор и художник Виталий Джения. Отлит бюст был в России и доставлен в республику в 2018 году.

Батал Гунба был лично знаком с первым президентом Абхазии и не раз с ними встречался. Он вспомнил день открытия музея в Гудауте, на котором присутствовал Владислав Ардзинба.

"В этот день он прошелся по всему музею. К нам приходило много людей, но я не помню, чтобы кто-то еще настолько вникал в обстановку, атмосферу и в то, что рассказывали о самом музее, о наших бойцах. Он пропускал все через себя", - отметил Гунба.

После открытия Ардзинба пригласил руководство музея к себе на работу, в приемной ожидали аудиенции высокопоставленные чиновники.

"Когда мы пришли туда, в приемной было много разных людей. В этот момент Владислав Григорьевич провожал одного гостя и тоже вышел в приемную. Увидев нас, он попросил других людей, ожидавших встречи, не обижаться и сказал, что в первую очередь он должен принять гостей из Гудауты. Нам было неудобно, но, конечно, приятно", - рассказал Гунба.

© Sputnik / Бадри Есиава Бронзовый бюст Владислава Ардзинба работы Виталия Джения

Простота в общении, близость к народу и верность ему всегда вызывала уважение и любовь граждан республики, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik родственник первого главы государства Анзор Ардзинба.

"Он был нашим братом и всегда вел себя с нами не как президент, а как близкий человек, чего требует абхазский менталитет. Несмотря на то, что он всегда был занят, старался быть среди своих братьев, поддерживать нас как в хорошие периоды жизни, так и в плохие", - сказал Ардзинба.

Он поблагодарил организаторов выставки и весь народ Абхазии за то, что помнят и чтят первого президента государства.

Фотовыставка "Владислав. Вчера. Сегодня. Завтра" продлится до конца мая.

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