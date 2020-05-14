Еще два случая заболевания коронавирусом выявлено в Абхазии

Заболевание коронавирусной инфекцией выявлено у вернувшегося из России абхазского студента и российского военнослужащего.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Два новых случая заболевания COVID-19 диагностировано в Абхазии, общее число зараженных на данный момент коронавирусом - 14 человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от нового вида инфекции.

"За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Один из вновь выявленных - студент российского вуза, который на днях вернулся на родину. Второй – военнослужащий 7-й российской военной базы в Гудауте, прибывший из Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Первый пациент будет направлен в Гудаутскую ЦРБ. Второй инфицированный будет проходить лечение в лазарете 7-й российской военной базы.

Восемь человек выписаны в течение дня из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар". У всех у них диагноз коронавирус не подтвержден, отметили в штабе.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 17 человек. Из них двое выздоровели, и один пациент умер.