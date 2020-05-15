На карантине в сухумском санатории остаются 211 студентов

Восемь абхазских курсантов, прибывших на родину из России, прошли карантин и отпущены по домам.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. В санатории "Айтар", где проходят карантин прибывшие из-за границы граждане, остаются 211 курсантов, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства обороны Абхазии.

Всего из России в Абхазию прибыли 232 студента, обучающиеся в военных институтах России. У 13 из них был выявлен коронавирус. Заболевшие COVID-19 получают необходимое медикаментозное лечение в гудаутском госпитале.

Восьмерых курсантов накануне отпустили домой после прохождения 14-дневного карантина, эти студенты прибыли в республику 1 мая.

Все они прошли необходимые исследования на коронавирус. Тесты дали отрицательный результат. Как отметили в Минобороны, отпущенные курсанты не представляют опасности.

"Все необходимые процедуры, предписанные Министерством здравоохранения, курсанты прошли, все анализы сдали. Тест показал отрицательный результат. Все восемь человек здоровы. Соответственно их 14-дневный карантин закончился. 14 мая они были отпущены, они отправились домой к своим родным", - отметили в Министерстве обороны.

По последним данным оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавируса, в республике 14 выявленных случаев COVID-19, среди заболевших 13 студентов и военнослужащий Седьмой российской военной базы в Гудауте, прибывший из Дагестана.