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На карантине в сухумском санатории остаются 211 студентов

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (458)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200515/1030135198/Na-karantine-v-sukhumskom-sanatorii-ostayutsya-210-studentov.html

Восемь абхазских курсантов, прибывших на родину из России, прошли карантин и отпущены по домам.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. В санатории "Айтар", где проходят карантин прибывшие из-за границы граждане, остаются 211 курсантов, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства обороны Абхазии.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Всего из России в Абхазию прибыли 232 студента, обучающиеся в военных институтах России. У 13 из них был выявлен коронавирус. Заболевшие COVID-19 получают необходимое медикаментозное лечение в гудаутском госпитале.

Восьмерых курсантов накануне отпустили домой после прохождения 14-дневного карантина, эти студенты прибыли в республику 1 мая. 

Все они прошли необходимые исследования на коронавирус. Тесты дали отрицательный результат. Как отметили в Минобороны, отпущенные курсанты не представляют опасности. 

"Все необходимые процедуры, предписанные Министерством здравоохранения, курсанты прошли, все анализы сдали. Тест показал отрицательный результат. Все восемь человек здоровы. Соответственно их 14-дневный карантин закончился. 14 мая они были отпущены, они отправились домой к своим родным", - отметили в Министерстве обороны. 

По последним данным оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавируса, в республике 14 выявленных случаев COVID-19, среди заболевших 13 студентов и военнослужащий Седьмой российской военной базы в Гудауте, прибывший из Дагестана. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (458)


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