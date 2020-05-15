Бассейн и дворец спорта: Атумава рассказал о рабочих планах в администрации Сухума

И. о. главы администрации города Сухум Беслан Эшба представил коллективу нового председателя комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Джона Атумава в пятницу 15 мая.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Решить вопросы с общественным бассейном в Сухуме, яхт-клубом, спортивными площадками и дворцам спорта в столице, такие ставит перед собой задачи Джон Атумава, который во второй раз был назначен на должность председателя комитета по вопросам молодежи и спорта столичной администрации.

"У меня есть первостепенные задачи – это поднять вопрос о плавательном бассейне, так как он крайне необходим и, к сожалению, проект заморозился. По яхт-клубу стоят определенные вопросы. Хотели бы его реанимировать, чтоб нормально функционировал. Также восстановить спортивные площадки и дворец спорта, что у нас тоже в планах. Правда, пока точно не знаем, когда это удастся сделать. Может, через год или три года", - сказал Атумава.

Атумава также возглавляет Федерацию кикбоксинга Абхазии и тренирует спортсменов. По его словам, он всегда старался совмещать эти профессиональные направления. Помогать ему в этом будут молодые помощники, которых он подготовил.

После введения карантина в Абхазии из-за угрозы распространения коронавируса, спортивные учреждения и залы были закрыты. По прогнозам Атумава, вновь они могут открыться с 1 июня, но это зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая обстановка в стране.

Председатель комитета по вопросам молодежи и спорта сухумской администрации также подчеркнул, что продолжит свою деятельность по популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

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