Анонимы на линии и просрочка на границе: Госстандарт о работе в период карантина

Пресс-конференция с председателем Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба и его советником Виталием Тарнава прошла в пресс-центре АГТРК в пятницу 15 мая.

О том, сколько просроченного товара конфисковано за последние месяцы, в чем особенности работы горячей линии для потребителей в Абхазии и зачем надо легализовать майнинг, в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Просрочка и ее отслеживание

После введения карантина в Абхазии из-за угрозы распространения коронавируса, власти поручили Госкомитету по стандартам, энергетическому и техническому надзору республики в первую очередь заняться контролем цен на товары, рассказал руководитель Госстандарта Гарри Саманба.

Для выполнения этой задачи и в помощь СЭС страны было организовано шесть групп по четверо специалистов, которые реагировали на сигналы со стороны населения, поступавшие на горячую линию, и выезжали в города и районы Абхазии.

За все время работы горячей линии сотрудниками Госстрандарта было отработано более 700 звонков.

"Эти звонки можно было по-разному воспринимать. Иногда были ложные звонки, иногда просто проверяли, находимся мы на линии или нет, но тем не менее ребята выезжали по каждому звонку. Работа была проведена колоссальная, особенно на территориях рынков, больших супермаркетов", - сказал Саманба.

К проверкам Госстандарта предприниматели сначала отнеслись без понимания, но как только появился первый выявленный случай коронавируса, их отношение к инспекторам изменилось в лучшую сторону.

В ходе проверок было обнаружено много товаров с истекшим сроком годности. Особый результат принесли проверки, проведенные совместно с МВД и ОБЭП.

К примеру, на государственной границе по реке Псоу специалисты Госстандарта за последние два-три месяца выявили тонны просроченной продукции: 1600 килограммов мяса, 250 килограммов пшеничной муки, 630 килограммов сырной и 507 килограммов творожной продукции, 34 килограмма кондитерских изделий, 40 килограммов – куры и куриные потроха.

"Мы пошли на это, потому что в прошлом году при проверках обнаружили большое количество просроченных товаров, которые уже были на прилавках – это рыба, мясо и другие товары. Также без нашей сертификации таможня не имеет права растаможивать груз. Представьте, мы находимся в Сухуме, а груз находится на границе, и для того, чтобы растаможить груз, кто-то должен приехать к нам, получить сертификат и поехать обратно. Это нецелесообразно", - отметил Саманба.

Одной из главных задач Саманба назвал отслеживание продукции, срок годности которой истекает через несколько дней после импорта. Делать это раньше не представлялось возможным, но с появлением мобильной группы специалистов, отслеживать такой товар стало проще.

В конце 2020 года Госкомитет открыл специализированный пост и на границе по реке Ингур, через которую в Абхазию попадало немало сортов фруктов с содержанием нитратов.

Цены, туризм и майнинг

Паника среди предпринимателей и покупателей после введения ограничительных мер Абхазии привела к резкому повышению спроса и предложения. Ажиотажем попытались воспользоваться некоторые продавцы и подняли цены на ряд товаров. Большую роль в борьбе с нерадивыми бизнесменами сыграли местные телевизионные журналисты - увидеть себя в сюжете о завышенных ценах не хотел никто.

"Именно телевидения больше начали бояться, и фактически в течение двух дней мы решили проблему (с завышением цен - ред.). После этого тоже были звонки, и на каждый из них мы выезжали. Часто бывало, что это были ложные звонки и даже были случаи, когда конкуренты пытались друг друга подставить", - поделился Саманба.

Как говорится, нет худа без добра. Коронавирус, конечно же, - явление опасное, но вся ситуация с ним и изменение во многом объема и формы работы помогли Госстандарту изучить не только местный рынок, но и самих продавцов, как они занимаются этой деятельностью и чем они торгуют, отметил Саманба.

По его словам, изначально при обращении на горячую линию не требовались личные данные, но как только правила изменились и стали фиксировать имена, контакты обращающихся, граждане почти перестали набирать этот номер.

До наступления лета осталось чуть больше двух недель и, по мнению Гарри Саманба, курортный сезон состоится, но к нему надо готовиться. В связи с этим, уверен он, необходимо усилить контроль за реализацией фальсифицированных товаров, таких как некачественные вина в пластиковых бутылках с содержанием спирта и красителей. В этом вопросе председатель Госкомитета возлагает большие надежды на новое руководство МВД Абхазии.

Что касается мест размещения туристов, советник председателя Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Виталий Тарнава рассказал, что еще в 2019 году был пересмотрен ГОСТ по ним в сторону упрощения.

"Мы убрали требования, которые остались еще с советских времен, так как сегодняшние отели, санатории и дома отдыха уже не те, что были раньше. Я думаю, что нам предстоит необычный сезон, даже если он будет. Мы планируем выйти на новое руководство Министерства по туризму и обговорить новые правила. Например, как соблюдать дистанцию в условиях наших гостиниц, какие к ним требования, как нам их проверять и как им работать", - отметил Тарнава.

В функции Госстандарта также входит контроль сферы энергетики. По словам Тарнава, энергонадзор Госстандарта вместе с РУП "Черноморэнерго" больше года занимались выявлением и отключением "майнинговых ферм".

Это направление Тарнава назвал новой отраслью экономики, которая фактически находится вне закона и не приносит доход государству. Поэтому, считает он, можно последовать мировой практике и узаконить эту деятельность, а также разработать и внедрить механизмы регулирования отрасли.