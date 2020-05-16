Пережить век: история долгожительницы из Джгерды

В селе Джгерда, на периферии цивилизации, где даже грунтовая дорога давно покрылась травой, живет долгожительница Феня Лацушба, которой накануне исполнилось 107 лет.

Историю долгожительницы невозможно слушать без слез и кома в горле. На веку Фени Ситовны было много несчастий – две войны, потеря самых дорогих людей. Но женщину ничто не сломило. После беседы с ней остается только один вопрос: как человек может вынести столько страданий и найти в себе силы жить.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Чего только я не повидала на своем веку! Только с упряжью землю не пахала, а так все мыслимое и немыслимое пережила, – так начинает рассказ о себе женщина, которая живет на земле уже больше века.

Стройная, среднего роста, с седыми волосами и впалыми глазами. Так можно описать Феню Лацушба. Сложно себе представить, сколько горя и невзгод гордо перенесла эта хрупкая на вид женщина.

"Беды начались в 1941-м"

Феня Лацушба родилась в 1913 году в селе Джгерда. Она была свидетелем абхазской социалистической революции 1921 года, Великой Отечественной войны, перестройки, развала Союза, Отечественной войны народа Абхазии. Из известных, памятных событий, долгожительница не застала разве что большой снег, который был в Абхазии в 1911 году.

В 1940 году Феня вышла замуж за односельчанина Цибу Ашуба. Тогда Фене было уже 27, она была депутатом Сельсовета. Семейная жизнь не мешала ее депутатской работе.

В 1941 году у Фени и Цибу родился сын. Но счастливая семейная жизнь молодой пары длилась недолго. Вскоре началась война. Ребенку было всего 15 дней, когда его отца забрали на фронт. Супруг, уходя на войну, успел лишь оставить записку: "Назови сына Платоном".

"Мои беды начались в 1941 году. С тех пор я ничего хорошего в жизни не видела. Муж ушел на фронт, больше я его никогда не видела. Он пропал без вести", – вспоминает долгожительница.

Больше года Феня оставалась в доме мужа, где воспитывала ребенка и помогала свекру по хозяйству. Но после того как заболел ее отец, Феня возвратилась в отчий дом.

На этом беды Фени не завершились. Вскоре умер ее брат, которого во время войны также призвали на фронт. Он попал на Клухорский перевал. Во время ожесточенных боев с немцами он получил ранения в руку и ногу. Трое суток раненый брат Фени блуждал по лесу. В итоге он добрался до Латы, где попал в абхазскую семью.

Корреспондент Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия и Феня Лацушба © Sputnik / Томас Тхайцук

Отец Фени Лацушба © Sputnik / Томас Тхайцук

Долгожительница Феня Лацушба и ее сын Платон Ашуба © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондент Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия и Феня Лацушба

"Из Латы брата на носилках доставили домой. Мы стали его лечить, но все было безуспешно. Пошло заражение, и он скончался от полученных ран", – рассказывает Феня.

Воспитание его детей легло на плечи Фени и ее сестры. Женщины воспитывали их вместе с Платоном в родовом имении Лацушба. Периодически сын Фени навещал и родственников по отцовской линии.

Феня никогда не сидела сложа руки. Она самоотверженно работала в колхозе. После того как ее супруга и брата не стало, ей пришлось трудиться за троих. Нужно было прокормить большую семью. Красноречивое свидетельство ее труда - медаль труженика соцтруда, которую она хранит в спичечном коробке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фене Лацушба помогают ее соседи и родственники

"Комиссар не сжалился"

Сын Платон вырос трудягой и искусным наездником. Среди тружеников он был впереди всех, среди наездников его никто не мог обогнать, вспоминает Феня.

"Сын пользовался уважением у односельчан. Был славным сыном. И это сказано не для того, чтобы похвалить сына, а потому что он действительно был таким", – отмечает долгожительница.

После завершения учебы Платон прошел армию. Затем он вернулся домой к матери. Вскоре местный комиссар направил Платона на работу в Ткуарчалской шахте.

Спустя четыре года Платон погиб в шахте от удара током. В тот день Феня возилась в огороде. Она даже не подозревала, что "колокол зазвонил" по ее сыну.

Несколько часов соседи не смели сказать Фене, что ее единственный сын умер – жалели ее.

"Из каждого дома звучали крики, когда узнали о том, что Платон умер. А мне даже в голову не могло прийти, что с моим ребенком могло что-то случиться. В тот злосчастный день соседи стояли у ворот и не могли занести во двор тело моего сына. Но затем двое мужчин набрались храбрости и сказали: "Крепись, Феня!" Так я узнала, что Платона убило током, - со слезами вспоминает женщина. – У меня, у вдовы участника Великой Отечественной войны, был единственный сын, и можно ведь было меня пожалеть и не отправлять его на такую тяжелую работу. Но комиссар не сжалился надо мной…"

Даже смерть сына Феня приняла мужественно. "Пусть его душа успокоится", - только ответила она горевестникам и села на ступеньки лестницы. Спустя два часа тело Платона занесли в дом. Убитая горем мать не могла поверить, что перед ней лежит ее сын. "Вы врете, это не мой Платон", – все время повторяла она.

Сын Фени, которому было чуть больше 20 лет, не успел обзавестись семьей и оставить наследников. После его смерти Феня потеряла интерес к жизни. От Платона она и по сей день сохранила спичечный коробок, который лежал в его кармане в день смерти.

"Оборвать жизнь может только Бог"

Но даже после этого Феня нашла в себе силы жить. Так как, по ее словам, жизнь дана Богом, и оборвать ее может только Всевышний.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отцовский дом Фени Лацушба

Сегодня долгожительница живет в высокогорном селе Джгерда одна. В основном за ней присматривают соседи. Из родственников у долгожительницы остался только внук ее брата Джумбер, который периодически ее навещает. Родственник даже предлагал переехать к нему, но Феня наотрез отказалась – не захотела оставлять отцовский дом.

"Я здесь родилась, и должна умереть здесь. Куда мне идти? Меня смотреть надо. Своевременно не умерла. Что мне теперь делать? Своевременная, безболезненная смерть стоит миллион. Человек должен умереть так, чтобы люди его пожалели и пустили слезу. Но я уже настолько стара, что, наверное, некому будет меня оплакивать", – добавляет она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Феня Лацушба с внучатым племянником и соседями

Свое 107-летие Феня отметила в кругу родственников и соседей. Больше двух часов Феня рассказывала съемочной группе Sputnik Абхазия свою непростую историю. Напоследок долгожительница, перенесшая столько бед, взяла в руки стакан красного вина и сказала тост за мир и за счастье всех людей.

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