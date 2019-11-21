Прямой эфир Лыхны - Токио: как японские журналисты гостили у 117-летнего старца

О знакомстве японских журналистов с абхазскими старцами и о том, как был организован один из первых телемостов в СССР из Лыхны в Токио, читайте во Всемирный день телевидения в материале Sputnik.

В 1982 году делегация японских журналистов канала "Асахи" посетила Абхазию. Главный продюсер канала, два оператора и два диктора телекомпании приехали в абхазское село Лыхны, чтобы познакомиться со старцем Темуром Ванача. Феномен абхазского долголетия вызывал большой интерес в мире - старцев часто посещали журналисты и ученые.

Асида Квициния, Sputnik

Приезд японских гостей не удивил семью долгожителя Темура Ванача. Японские журналисты в своем интересе не отличались от многих других гостей, посещавших дом старца Темура. Они не верили в существование 117-летнего долгожителя и, чтобы убедиться и увидеть его своими глазами, приехали в Страну души.

© Sputnik / Томас Тхайцук Старец Тимур Ванача

"К нам приезжали гости из Голландии, Америки и Новой Зеландии. Наш дедушка был старшим среди долгожителей, и поэтому часто выбирали именно нашу семью. Они спрашивали, как ему удалось прожить столько лет? Какой у него распорядок дня? Чем он питается? Многим было интересно узнать, как складывалась его жизнь и как он сам относится к долголетию", - рассказывает невестка семьи Ванача Изольда.

Сам Темур говорил, что главная причина его долголетия – труд:

"Если бы дело было в питании, то тогда долгожителей было бы больше среди дворян, которые, конечно же, питались хорошо. Мы, крестьяне, не ели так много, но наша пища усваивалась лучше. Вместо того чтобы вздремнуть после еды, мы шли работать в поле. Думаю, что привычка абхазов питаться умеренно – одна из причин нашего долголетия".

Телемост Лыхны - Токио

Простым знакомством и небольшим интервью история не закончилась. Спустя две недели японцы вернулись в абхазское село уже в расширенном составе, чтобы снять передачу о семье Ванача и организовать один из первых в Советском Союзе телемост Лыхны - Токио.

"Они заплатили большие деньги, чтобы приехать в СССР. Прямую трансляцию капиталистической страны в советской стране было трудно представить. Событие всполошило общественность не только Абхазии, но и всего Советского Союза", - говорит Изольда Ванача.

От поворота с трассы до дома семьи Ванача в Лыхны стоял милицейский патруль. Площадь оцепили. Японские журналисты позаимствовали у абхазского телевидения передвижную телестанцию ПТС, эксклюзивные права на съемку принадлежали японцам и снимать происходящее абхазские журналисты не имели права. Прямая трансляция должна была состояться в три часа дня. За день до этого журналисты снимали семью долгожителя и готовились к трансляции.

"Перед самой трансляцией, пока шла подготовка, они снимали наш быт. Фиксировали каждый наш шаг. Им было все интересно. Я шла вешать белье - они следом за мной. Камера постоянно ходила рядом, и мы чувствовали небольшое напряжение. В этот день у нас в гостях было 400 человек. Собрались все долгожители ансамбля "Нартаа", известные танцоры и музыканты Абхазии. Среди гостей были директор советского телевидения Леонид Таубе, представители грузинского телеканала, директор абхазского телевидения Пилия, за двадцать минут до самой трансляции на своем личном самолете прилетел 80-летний директор японской телекомпании "Асахи", - вспоминает Изольда.

Переводчик для свекра

Многие долгожители не говорили на русском языке. Для перевода с абхазского прислали переводчицу. Но она не понравилась продюсеру Томе Тама, и он попросил молодую невестку Изольду Ванача поучаствовать в программе. Как известно, в Абхазии не принято, чтобы невестка разговаривала, и была у всех на виду. С этим в ту пору было строго.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изольда рядом с одним из долгожителей и его сыном

"Ко мне подошла абхазская журналистка и попросила меня поучаствовать в программе, стать переводчицей для японских дикторов. Я немного замешкалась, но как оказалось, прежде чем спросить меня, они спросила разрешение у моего свекра, он дал добро, и я согласилась. На этой фотографии, сделанной в тот день, я стою рядом с одним из долгожителей и его сыном. Он рассказывал им, что в глубоком пожилом возрасте у него родился сын, и я переводила", - показывает фотографию Изольда.

Утерянная передача

Мероприятие длилось один день, после съемок, трансляции и застолья японская делегация уехала домой. Кадры съемок того дня остались у японских журналистов, и просьбу абхазского телеканала посмотреть или получить фрагменты передачи японцы отклонили, запросив большую сумму денег за такую возможность.

"Передачу увидеть нам не удалось, но однажды по грузинскому каналу несколько секунд показали небольшой фрагмент. Нам до сих пор интересно посмотреть эту передачу. Мой старший сын как-то познакомился с японским журналистом, гостившим в Абхазии. Он рассказал ему о той передаче, которую мы так хотим увидеть, и наша просьба даже дошла до продюсера канала, но осталось без ответа. Он лишь спросил, зачем им это нужно", - вспоминает Изольда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом Темура Ванача

Сам герой передачи Темур Ванача умер в том же 1982 году, он не смог пережить смерть своего сына, который скончался от инфаркта, две недели спустя Темура не стало.

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