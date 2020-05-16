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Семья из трех человек заболела коронавирусом в Сухуме

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (462)
187403
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200516/1030148053/Semya-iz-trekh-chelovek-zabolela-koronavirusom-v-Sukhume.html

Три новых случая заболевания коронавирусом выявлены в Абхазии, все заболевшие - члены одной семьи. Всего за последние сутки на вирус проверили 48 человек.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Проживающая в Сухуме семья из трех человек заболела коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

"Все заболевшие - члены одной семьи – мать, отец и дочь, жители столичного микрорайона Маяк, прибывшие из Москвы. У женщины диагностирована двусторонняя пневмония, у мужчины - дыхательная недостаточность, дочь на данный момент переносит заболевание без осложнений. Все пациенты стационированы в Гудаутский госпиталь", - говорится в сообщении. 

Таким образом на сегодняшний день в республике зафиксировано 17 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, вернувшиеся из России, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и семья из трех человек из Сухума.

"Уважаемые граждане, в связи с заметным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, настоятельно просим вас соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости",  - подчеркивается в сообщении оперативного штаба.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (462)


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