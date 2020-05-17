Если все сложится: отельеры Абхазии надеются на приезд туристов к концу июня

СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Ситуация с турсезоном в Абхазии напрямую связана с коронавирусными мерами в России, однако есть надежда на то, что республика сможет принять туристов уже в конце июня, такое мнение выразил на радио Sputnik президент "Гильдии отельеров Абхазии" Астамыр Ахба.

"По тем прогнозам, что мы слышим, можно сказать, к концу июня Абхазия сможет увидеть туристов, которые будут размещаться в наших отелях и гостиницах, но сегодня мы также слышим и то, что в Сочи в середине июня туристы смогут отдыхать и в санаториях при соблюдении определенных условий. Роспотребнадзор рассматривает ряд мер, которые должны применяться в такой ситуации. В Абхазии, конечно, нам будет сложно выполнить эти требования (к санаториям и гостиницам - ред.), хотя у нас есть объекты, которые могут это сделать", - отметил Ахба.

Ахба уточнил, что сейчас все зависит от того, насколько благоприятные условия будут формироваться на территории России, так как реализацией туристических и гостиничных продуктов в основном занимаются партнеры из России, а также многое зависит от того, как будет выстроена логистика до Сочи.

Если ограничения по передвижению на территории России снимут и откроют границу, то в Абхазию смогут приехать автотуристы, добавил он.

Президент "Гильдии отельеров Абхазии" уверен, что курортно-летний сезон состоится, но с определенными трудностями, которые связаны с соблюдением мер безопасности и финансовыми возможностями потенциальных гостей.

"Если даже туристический поток пойдет, о снятии "сливок" говорить не приходится. Надо сохранить те бронирования, которые есть, и создать условия для тех, кто собирается приехать в Абхазию", - отметил Ахба.

Он также считает, что не за горами окончательное решение по поводу открытия государственной границы по реке Псоу. Этот вопрос, подчеркнул Ахба, нужно обсуждать взвешенно и в ближайшее время. Если все сложится благополучно, то республика сможет принять около 70% туристов от запланированных показателей.

Прогнозировать то, как пройдет "бархатный сезон" пока сложно, но, по словам Ахба, показатели за сентябрь и октябрь последних трех лет были положительными. Во многом это зависело от того, что гостиницы в республике снижали цены. Ахба не исключает, что потери летом можно восполнить за счет туризма в осенний период.

Yа сегодняшний день в республике зафиксировано 17 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, вернувшиеся из России, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, и семья из трех человек из Сухума.

Читайте также: