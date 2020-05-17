09:31 17 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.21
  • EUR79.13
Поиск
Срочно:
Отдых в Абхазии

Если все сложится: отельеры Абхазии надеются на приезд туристов к концу июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
130 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200517/1030144092/Esli-vse-slozhitsya-otelery-Abkhazii-nadeyutsya-na-priezd-turistov-k-kontsu-iyunya.html

Из-за пандемии коронавирусной инфекции абхазо-российская граница закрыта для туристов, согласно последнему распоряжению властей Абхазии, запрет действует до 1 июня.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Ситуация с турсезоном в Абхазии напрямую связана с коронавирусными мерами в России, однако есть надежда на то, что республика сможет принять туристов уже в конце июня, такое мнение выразил на радио Sputnik президент "Гильдии отельеров Абхазии" Астамыр Ахба.

"По тем прогнозам, что мы слышим, можно сказать, к концу июня Абхазия сможет увидеть туристов, которые будут размещаться в наших отелях и гостиницах, но сегодня мы также слышим и то, что в Сочи в середине июня туристы смогут отдыхать и в санаториях при соблюдении определенных условий. Роспотребнадзор рассматривает ряд мер, которые должны применяться в такой ситуации. В Абхазии, конечно, нам будет сложно выполнить эти требования (к санаториям и гостиницам - ред.), хотя у нас есть объекты, которые могут это сделать", - отметил Ахба.

Отдых в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
COVIDы на турсезон: что ждет Абхазию

Ахба уточнил, что сейчас все зависит от того, насколько благоприятные условия будут формироваться на территории России, так как реализацией туристических и гостиничных продуктов в основном занимаются партнеры из России, а также многое зависит от того, как будет выстроена логистика до Сочи.

Если ограничения по передвижению на территории России снимут и откроют границу, то в Абхазию смогут приехать автотуристы, добавил он.

Президент "Гильдии отельеров Абхазии" уверен, что курортно-летний сезон состоится, но с определенными трудностями, которые связаны с соблюдением мер безопасности и финансовыми возможностями потенциальных гостей.

"Если даже туристический поток пойдет, о снятии "сливок" говорить не приходится. Надо сохранить те бронирования, которые есть, и создать условия для тех, кто собирается приехать в Абхазию", - отметил Ахба.

Он также считает, что не за горами окончательное решение по поводу открытия государственной границы по реке Псоу. Этот вопрос, подчеркнул Ахба, нужно обсуждать взвешенно и в ближайшее время. Если все сложится благополучно, то республика сможет принять около 70% туристов от запланированных показателей.

Прогнозировать то, как пройдет "бархатный сезон" пока сложно, но, по словам Ахба, показатели за сентябрь и октябрь последних трех лет были положительными. Во многом это зависело от того, что гостиницы в республике снижали цены. Ахба не исключает, что потери летом можно восполнить за счет туризма в осенний период.  

Yа сегодняшний день в республике зафиксировано 17 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, вернувшиеся из России, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, и семья из трех человек из Сухума.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вдохновленные COVID: стрит-арт в разгар эпидемии
Рекордные сроки: временные госпитали в Москве построили за две недели
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться