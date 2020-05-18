В Абхазии снизились цены на топливо

Топливные компании не прогнозируют, на какой период может продлиться снижение цен на продукцию.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Цены на розничную торговлю топлива в Абхазии снизились, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства экономики республики в понедельник 18 мая.

"Автозаправочные станции стали снижать розничные цены на бензин, потому что входящие цены топлива стали ниже в связи с экономической ситуацией на мировом топливном рынке. Однако трудно спрогнозировать, как долго продержится такая цена", - отметили в ведомстве.

Исполняющий обязанности гендиректора Госкомпании "Абхазтоп" Валерий Ардзинба рассказал, что компания реализует три вида топлива.

"Это бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. По АИ-92 и АИ-95 цена снизилась на два рубля, на дизель стоимость упала на один рубль. Мы работаем с компанией "Роснефть", они нам дали скидку, и мы соответственно снизили цены для своих покупателей", - сказал он.

Если еще три дня назад цена на АИ-92 составляла 39 рублей за литр, то сегодняшняя цена – 37 рублей. АИ-95 ранее стоил 41 рубль, сейчас 39 рублей за литр, дизельное топливо вместо 40 рублей теперь можно купить за 39 рублей.

"Предоставление топлива по более низкой цене, скорее всего, связано с тем, что в России стоимость продукции снизилась. Сейчас сложно спрогнозировать, насколько продлится снижение цен на топливо особенно в период карантина", - заметил Ардзинба.

В топливной компании ООО "АЗиД" также сообщили, что снижение стоимости поставок некоторых видов топлива отразилось на цене в сторону уменьшения. Таким образом, цена на АИ-92 снизилась на 2,5 рубля и продается за 38,50 рублей за литр, АИ-95 – на 2 рубля - стоимость 41 рубль.

Стоимость литра 95 S-Drive упала на два рубля и теперь стоит 42,50 рубля. АИ-100 упал в цене на 1,50 рубля, текущая стоимость – 47 рублей. В госкомпании сообщили, что в условиях нестабильности всех рынков, включая рынок нефтепродуктов, делать какие-либо прогнозы о дальнейшем росте или упадке цен невозможно.

В 2018 году Кабинет министров Абхазии установил предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты, которые с тех пор не претерпели изменений. Так розничная цена на бензин "Регуляр" – 92 составила не более 41 рубля, на бензин "Премиум" – 95 – не более 43 рублей, на дизельное топливо – не более 41 рубля. Оптовая цена соответственно 38 рублей (при единовременной продаже топлива объемом не менее 500 000 литров) и 39 рублей (при единовременной продаже топлива объемом менее 500 000 литров).

Кроме того, было установлено, что в отношении бензина с октановым числом 98 и выше, а также фирменного моторного топлива с улучшенными экологическими и потребительскими характеристиками, оптовые и розничные цены назначаются продавцами, исходя из рыночной конъюнктуры и при условии неизменности цен в течение одного календарного дня, а также наличия в ассортименте другого топлива.

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