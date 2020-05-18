Эксперт о росте цен на нефть: тенденция нестабильная и недолговременная

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев прокомментировал рост мировых цен на нефть.

Радио Эксперт о росте цен на нефть: тенденция нестабильная и недолговременная

По словам Ковалева, к причинам роста стоимости нефти следует отнести открытие границ между странами и запуск экономик, прежде всего, в Китае.

"Есть опасения, что вслед за пандемией коронавируса последует серьезный экономический кризис, который сопряжен с падением производства и сокращением выпускаемой продукции. И это действительно угроза для того, чтобы опять цены на нефть пошли вниз", - сказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание, что в настоящий момент на нефть оказывают влияние два ключевых фактора - сокращение предложения и рост спроса.

"В результате беспрецедентного падения разорались и прекратили существование многие нефтедобывающие компании, прежде всего, по добыче сланцевой нефти, производство которой априори дороже. И соответственно на рынке сократилось предложение. Но я бы не говорил, что это тенденция стабильная и долговременная", - уточнил Ковалев.

Эксперт также добавил, что пока нет фундаментальных причин для падения рубля.

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