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Заместители министра, паспортное управление и Гулрыпш: назначения сделаны в МВД Абхазии

© Foto / скриншот из видео\ Пресс-служба МВДРА
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200519/1030162022/Zamestiteli-ministra-pasportnoe-upravlenie-i-Gulrypsh-naznacheniya-sdelany-v-MVD-Abkhazii.html

Дмитрий Дбар представил троих своих заместителей, а также начальника паспортного стола и главу Гулрыпшского РОВД.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар в ходе расширенного заседания с участием начальников горуправлений районных отделов внутренних дел, начальников подразделений и личного состава центрального аппарата министерства представил назначенных распоряжением Кабинета министров заместителей министра внутренних дел и руководителей ряда оперативных служб и управлений центрального аппарата ведомства.

Как сообщается на сайте МВД, сделаны следующие назначения: 

  • Первым замминистра МВД, начальником криминальной милиции назначен полковник милиции Руслан Ажиба, 
  • замминистра внутренних дел, начальником милиции общественной безопасности стал подполковник милиции Беслан Чкадуа, 
  • замминистра внутренних дел, исполняющим обязанности командира специального отряда быстрого реагирования МВД - майор милиции Ращ Цвижба, 
  • исполняющим обязанности начальника паспортного управления назначен полковник милиции Беслан Бигвава,
  • начальником Гулрыпшского РОВД назначен полковник милиции Зосма Гицба. 

Дмитрий Дбар сообщил, что кадровые назначения будут продолжены. 

Министр также поручил составу МВД усилить работу по борьбе с криминальными элементами и незаконном оборотом наркотиков, усилить работу на постах ГАИ, а также по профилактике правонарушений. 

Особое требование Дмитрий Дбар обозначил к соблюдению служебной дисциплины ко всем личным составам органов внутренних дел, возложив персональную ответственность за исполнение на руководителей подразделений. 

"Работайте с личным составом. Мы не за статистикой гонимся. Мы должны понимать, какая у нас ситуация в городах. Население нас поддерживает. Нужно работать на местах",  - заключил Дбар.

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