Заместители министра, паспортное управление и Гулрыпш: назначения сделаны в МВД Абхазии

Дмитрий Дбар представил троих своих заместителей, а также начальника паспортного стола и главу Гулрыпшского РОВД.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар в ходе расширенного заседания с участием начальников горуправлений районных отделов внутренних дел, начальников подразделений и личного состава центрального аппарата министерства представил назначенных распоряжением Кабинета министров заместителей министра внутренних дел и руководителей ряда оперативных служб и управлений центрального аппарата ведомства.

Как сообщается на сайте МВД, сделаны следующие назначения:

Первым замминистра МВД, начальником криминальной милиции назначен полковник милиции Руслан Ажиба,

замминистра внутренних дел, начальником милиции общественной безопасности стал подполковник милиции Беслан Чкадуа,

замминистра внутренних дел, исполняющим обязанности командира специального отряда быстрого реагирования МВД - майор милиции Ращ Цвижба,

исполняющим обязанности начальника паспортного управления назначен полковник милиции Беслан Бигвава,

начальником Гулрыпшского РОВД назначен полковник милиции Зосма Гицба.

Дмитрий Дбар сообщил, что кадровые назначения будут продолжены.

Министр также поручил составу МВД усилить работу по борьбе с криминальными элементами и незаконном оборотом наркотиков, усилить работу на постах ГАИ, а также по профилактике правонарушений.

Особое требование Дмитрий Дбар обозначил к соблюдению служебной дисциплины ко всем личным составам органов внутренних дел, возложив персональную ответственность за исполнение на руководителей подразделений.

"Работайте с личным составом. Мы не за статистикой гонимся. Мы должны понимать, какая у нас ситуация в городах. Население нас поддерживает. Нужно работать на местах", - заключил Дбар.

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