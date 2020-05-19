Заместители министра, паспортное управление и Гулрыпш: назначения сделаны в МВД Абхазии

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар в ходе расширенного заседания с участием начальников горуправлений районных отделов внутренних дел, начальников подразделений и личного состава центрального аппарата министерства представил назначенных распоряжением Кабинета министров заместителей министра внутренних дел и руководителей ряда оперативных служб и управлений центрального аппарата ведомства.
Как сообщается на сайте МВД, сделаны следующие назначения:
- Первым замминистра МВД, начальником криминальной милиции назначен полковник милиции Руслан Ажиба,
- замминистра внутренних дел, начальником милиции общественной безопасности стал подполковник милиции Беслан Чкадуа,
- замминистра внутренних дел, исполняющим обязанности командира специального отряда быстрого реагирования МВД - майор милиции Ращ Цвижба,
- исполняющим обязанности начальника паспортного управления назначен полковник милиции Беслан Бигвава,
- начальником Гулрыпшского РОВД назначен полковник милиции Зосма Гицба.
Дмитрий Дбар сообщил, что кадровые назначения будут продолжены.
Министр также поручил составу МВД усилить работу по борьбе с криминальными элементами и незаконном оборотом наркотиков, усилить работу на постах ГАИ, а также по профилактике правонарушений.
Особое требование Дмитрий Дбар обозначил к соблюдению служебной дисциплины ко всем личным составам органов внутренних дел, возложив персональную ответственность за исполнение на руководителей подразделений.
"Работайте с личным составом. Мы не за статистикой гонимся. Мы должны понимать, какая у нас ситуация в городах. Население нас поддерживает. Нужно работать на местах", - заключил Дбар.
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