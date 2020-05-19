16:06 19 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.39
  • EUR79.17
Поиск
Важно:

Тесты отрицательные: еще 52 курсанта отпущены домой после карантина в Сухуме

© Foto / предоставлено Тимуром Адлейба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
450 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200519/1030163854/Testy-otritsatelnye-esche-52-kursanta-otpuscheny-domoy-posle-karantina-v-Sukhume.html

На данный момент в гостинице остаются 187 человек, из них 138 военных курсантов, 37 курсантов МВД, один курсант ГСО, один гражданский и 10 медиков.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. 52 военных курсанта, проходившие карантин в гостинице "Айтар", были отпущены домой, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения и социальной защиты Абхазии.

"Курсанты прошли обязательный двухнедельный карантин, им были сделаны тесты, которые не выявили у них наличие инфекции, поэтому было решено отпустить их по домам", - отметили в ведомстве. 

18 мая в республике было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Новые случаи коронавируса зафиксированы в Абхазии

Заболевшие - курсанты российских вузов, вернувшиеся на родину и находившиеся на изоляции в пансионате "Айтар" в Сухуме. Все граждане с подтвержденным диагнозом были отправлены на лечение в Гудаутский госпиталь.

На сегодняшний день общее число заболеваний коронавирусом, зафиксированных с апреля в Абхазии, составляет 25 человек. 

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выпускной во время пандемии
Экзамен на танке: военнослужащие прошли итоговые испытания на Урале
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться