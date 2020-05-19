Тесты отрицательные: еще 52 курсанта отпущены домой после карантина в Сухуме

На данный момент в гостинице остаются 187 человек, из них 138 военных курсантов, 37 курсантов МВД, один курсант ГСО, один гражданский и 10 медиков.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. 52 военных курсанта, проходившие карантин в гостинице "Айтар", были отпущены домой, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения и социальной защиты Абхазии.

"Курсанты прошли обязательный двухнедельный карантин, им были сделаны тесты, которые не выявили у них наличие инфекции, поэтому было решено отпустить их по домам", - отметили в ведомстве.

18 мая в республике было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.

Заболевшие - курсанты российских вузов, вернувшиеся на родину и находившиеся на изоляции в пансионате "Айтар" в Сухуме. Все граждане с подтвержденным диагнозом были отправлены на лечение в Гудаутский госпиталь.

На сегодняшний день общее число заболеваний коронавирусом, зафиксированных с апреля в Абхазии, составляет 25 человек.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.