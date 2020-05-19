Назначен новый заместитель председателя СГБ

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Заал Хварцкия назначен заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
"Освободить генерал-майора Арлан Владимира Борисовича от воинской должности заместителя председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Зачислить Арлан Владимира Борисовича в распоряжение председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Назначить заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия капитана Хварцкия Заала Мушниевича", - говорится в тексте указа.
Заал Хварцкия родился 30 августа 1985 года в городе Ленинград. Сын легендарного Героя Абхазии Мушния Хварцкия.
В 2006 году окончил исторический факультет Сочинского филиала Российского университета дружбы народов, бакалавриат, направление "История".
В 2008 году окончил магистратуру факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, магистр исторических наук, направление "Всеобщая история".
С 2008 по 2010 год – военнослужащий срочной службы Вооруженных Сил Республики Абхазия.
С 2011 года является сотрудником Службы государственной безопасности, занимал различные должности.
В 2012 году и в 2018 году окончил курсы повышения квалификации при Академии ФСБ Российской Федерации.
За положительные показатели в работе неодократно награждался руководством Службы государственной безопасности.
Женат. Отец двоих детей.
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