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Назначен новый заместитель председателя СГБ

© Foto / пресс-служба президента
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200519/1030169833/Naznachen-novyy-zamestitel-predsedatelya-SGB.html

Заал Хварцкия сменил на посту заместителя председателя Службы государственной безопасности Абхазии Владимира Арлана.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Заал Хварцкия назначен заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия, сообщает пресс-служба президента Абхазии. 

"Освободить генерал-майора Арлан Владимира Борисовича от воинской должности заместителя председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Зачислить Арлан Владимира Борисовича в распоряжение председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Назначить заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия капитана Хварцкия Заала Мушниевича", - говорится в тексте указа.

Заал Хварцкия родился 30 августа 1985 года в городе Ленинград. Сын легендарного Героя Абхазии Мушния Хварцкия.

В 2006 году окончил исторический факультет Сочинского филиала Российского университета дружбы народов, бакалавриат, направление "История".

В 2008 году окончил магистратуру факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, магистр исторических наук, направление "Всеобщая история".

С 2008 по 2010 год – военнослужащий срочной службы Вооруженных Сил Республики Абхазия.

С 2011 года является сотрудником Службы государственной безопасности, занимал различные должности.

В 2012 году и в 2018 году окончил курсы повышения квалификации при Академии ФСБ Российской Федерации.

За положительные показатели в работе неодократно награждался руководством Службы государственной безопасности.

Женат. Отец двоих детей.

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