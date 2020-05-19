Подрядчики нарушили сроки: дорогу в Каманы рассчитывают построить за два месяца

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Подрядчки нарушили график работ по восстановлению дороги в село Каманы, однако дорога с привлечением новой подрядной организации должна быть построена уже через два месяца, сообщается на официальном сайте Кабмина Абхазии.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган 19 мая проинспектировала ход работ по восстановлению автодороги по улице Гумская ведущая в село Каманы.

Во время инспекции начальник управления капитального строительства Тимур Агрба сообщил, что контракт с подрядной организацией был заключен в 2017 году, общая сметная стоимость объекта составляет 110,92 миллионов рублей.

"На объекте проведены работы по укреплению берега реки, ремонт моста, расчистка русла Восточной Гумы и ремонт подпорной стены. Уложено 38 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, остаток - 36 тысяч квадратных метров. Подрядная организация нарушила сроки и график", - отметил Тимур Агрба.

Он также рассказал, что часть работ по возведению искусственных сооружений, на которую было запланировано 38,13 миллионов рублей, была выполнена в 2017 году и нареканий не вызывает. На укладку асфальтобетонного покрытия контрактом предусмотрено 68,58 миллионов рублей, и на сегодняшний день выполнено менее 50% работ.

Гендиректор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба сообщил, что сроки были нарушены из-за поручения направить данную подрядную организацию на другие объекты, а также из-за несвоевременной оплаты работ.

По мнению Кристины Озган в таком случае необходимо было пересмотреть контракты, сделать взаиморассчеты с заказчиком и поручить другим подрядчикам сделать этот объект и завершить его в установленные сроки.

"У нас может быть изменение фактической стоимости, так как цены меняются. Объект стоит, люди ждут. Мы не можем допускать такого серьезного отвлечения средств. Деньги заморожены два года, и за эти деньги можно было бы сделать и другие участки", - сказала она.

В связи с тем, что у данной подрядной организации нет возможности продолжать работы, начальник УКС Тимур Агрба считает необходимым подключить другую подрядную организацию.

Министр экономики отметила, что если сейчас оперативно решить все организационные вопросы, то объект будет сдан в течение двух месяцев. Она поручила строителям в течение недели решить все организационные вопросы и приступить к работе.

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