Дорогие дороги: "Абхазавтодор" рассказал о текущей работе

По Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии, в республике происходит капитальный ремонт дорог между Ткуарчалом и селом Агубедиа, в Гудауте и Камане.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба в интервью радио Sputnik рассказал о том, как идет ремонт дорог в республике по Инвестиционной программе.

"На завершающей стадии находится укладка дорожного покрытия в Гудауте на улице 4 Марта. Осталась только укладка асфальта, и местами привести в порядок съезды и примыкания. Протяженность улицы составляет один километр 250 метров. Буквально в течение десяти дней мы закончим там работы", - сказал Ачба.

Сметная стоимость работ на этой улице составляет более 26 миллионов рублей. Ачба также сообщил, что в течение десяти дней будут завершены работы по укладке асфальта между Ткуарчалом и Агубедией.

"Это очень сложная дорога, в том плане, что там очень много оползневых участков. Мы возвели пять подпорных стен, также проложили водоотводные трубы. Уже готово около семи километров дороги из одиннадцати. Если погода позволит, планируем завершить укладку асфальта 6-7 августа, еще пару дней займет подсыпка обочин, и к 10 августа мы уйдем из этого объекта", - подчеркнул он.

Сложность работ заключалась в том, что помимо дорожного покрытия пришлось возводить четыре моста, отметил руководитель "Абхазавтодора".

"На возведение мостов президентом Абхазии были изысканы средства. Сметная стоимость работ – порядка 58 миллионов рублей, из этой суммы освоено около 47 миллионов", - рассказал руководитель "Абхазавтодора".

До начала работ, дорога была действующей, но была в очень плохом состоянии, обратил внимание Борис Ачба.

"Во время войны, дорога сыграла очень важную роль. Был момент, когда женщин, стариков и детей мы вывозили оттуда. Руководство страны включило дорогу между Ткуарчалом и Агубедией в Инвестпрограмму потому, что она связывает девять сел. Поэтому, какой бы сложной ни была работа, ее надо было делать", - заметил он.

Работы также идут на улице Гумская в селе Каман, где уже проложено около шести километров дороги.

"У нас стоит задача до конца этого года дойти до границы между Сухумским районом и столицей. По улице Гумской планируют провести водопроводные трубы, поэтому временно работы приостановлены, для того, чтобы были проведены подземные работы", - рассказал Ачба.

Кроме того, планируется провести ямочный ремонт дороги в селе Алахадзы. Дорожная разметка на центральной трассе от Сухума до Очамчыры уже нанесена, в ближайшее время планируют сделать разметку от мюссерского поста ГАИ до Псоу, резюмировал Борис Ачба.

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