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Новый случай: еще один курсант госпитализирован с коронавирусом в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (485)
176303
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200520/1030171682/Novyy-sluchay-esche-odin-kursant-gospitalizirovan-v-koronavirusom-v-Abkhazii-.html

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии - 26 человек.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Еще один случай заболевания коронавирусом подтвержден в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. У одного из них – абхазского курсанта российского военного вуза – диагноз COVID-19 подтвержден. Он отправлен в Гудаутский госпиталь",  - говорится в сообщении. 

По данным на сегодняшний день, в республике за все время было зафиксировано 26 случаев COVID-19. 

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Остальные случаи заболевания были диагностированы в мае. Большинство заболевших - абхазские студенты, вернувшиеся из России. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (485)


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