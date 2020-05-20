Новый случай: еще один курсант госпитализирован с коронавирусом в Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии - 26 человек.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Еще один случай заболевания коронавирусом подтвержден в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 90 человек. У одного из них – абхазского курсанта российского военного вуза – диагноз COVID-19 подтвержден. Он отправлен в Гудаутский госпиталь", - говорится в сообщении.

По данным на сегодняшний день, в республике за все время было зафиксировано 26 случаев COVID-19.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Остальные случаи заболевания были диагностированы в мае. Большинство заболевших - абхазские студенты, вернувшиеся из России.