Огонь вышел из-под контроля: магазин загорелся при пожаре в Сухуме

СУХУМ, 20 мая – Sputnik. В Сухуме произошел пожар, во время санитарной уборки частной территории и поджога мусора пламя вышло из-под контроля и охватило весь участок, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
"Затем огонь перекинулось на стоящий вблизи частный магазин. Магазин частично загорелся. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 14 часов 16 минут", - отмечает МЧС.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Во время пожара никто не пострадал.
В тушении огня были задействованы пожарный расчет и спасательное отделение пожарно-спасательного отряда Сухума.
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