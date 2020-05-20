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Огонь вышел из-под контроля: магазин загорелся при пожаре в Сухуме

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200520/1030174777/Ogon-vyshel-iz-pod-kontrolya-magazin-zagorelsya-pri-pozhare-v-Sukhume.html

Сообщение о пожаре в Сухуме по улице Имама Шамиля, 6 поступило на пульт дежурного МЧС в 14 часов 16 минут.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik. В Сухуме произошел пожар, во время санитарной уборки частной территории и поджога мусора пламя вышло из-под контроля и охватило весь участок, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Затем огонь перекинулось на стоящий вблизи частный магазин. Магазин частично загорелся. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 14 часов 16 минут", - отмечает МЧС.

© Foto / МЧС Абхазии
Пожар в Сухуме по улице имама Шамиля 6

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Во время пожара никто не пострадал.

В тушении огня были задействованы пожарный расчет и спасательное отделение пожарно-спасательного отряда Сухума.

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