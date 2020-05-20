Полной картины нет: министр экономики указала на пробелы в работе Госстатистики

СУХУМ, 20 мая – Sputnik. На встрече с руководителем Госстатистики Камой Гогия министр экономики Кристина Озган сказала, что показатели социально-экономического развития Абхазии, представленные в ежегодном сборнике "Абхазия в цифрах", требуют более точной детализации. Об этом сообщает официальный сайт Министерства экономики Абхазии.

"В ходе подготовки анализа текущей ситуации в экономике мы столкнулись с некоторыми трудностями в определении фактического положения дел. Несмотря на то, что работа в этом направлении в Госстатистике велась, и ситуация менялась, были положительные изменения, сегодняшние данные по анализу статистических данных свидетельствует о том, что есть выпадения фактических показателей по определенным разделам", - отметила министр.

В пример она привела туризм, который не выведен в отдельную категорию, что не позволяет определить состояние дел в отрасли. Кроме того, Озган отметила, что разделы "транспорт", "сельское хозяйство" и другие не отражают полную картину, так как отсутствует информация по их отдельным направлениям.

Председатель Госкомитета по статистике Кама Гогия сказала, что у ведомства есть трудности со своевременным предоставлением отчетности от организаций, а также сама система отчетности ведется по-старому и новому учету.

Для приведения системы статистики на соответствующий уровень необходимо активное содействие Министерства экономики, отметила Гогия. Кристина Озган выразила готовность подключиться к данному процессу и отметила необходимость проведения соответствующей реформы.

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